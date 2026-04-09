Sigue el debate por los trabajos callejeros en los semáforos de Neuquén

Los proyectos de Fuerza Libertaria y una iniciativa vecinal que buscan erradicar de las esquinas el trabajo informal de limpiavidrios y malabaristas o artistas callejeros, seguirá en comisión al menos hasta el 20 de abril en el Deliberante de Neuquén, cuando se lleve a cabo un debate que incluirá una voz díscola, a favor de las personas que piden una contribución en los semáforos.

Hoy habrá sesión y el tema no está en el orden del día. Por iniciativa de la minoría se debatirán otros, como la modificación de la ordenanza tarifaria o la eliminación de la tasa vial. En el orden del día habrá otro proyecto respecto a la tasa vial, pero es para la prórroga del tributo.

La concejala Victoria Fernández explicó que mientras estuvo a cargo del Deliberante (por corrimiento de mandato, durante la ausencia del jefe comunal) se peticionó la banca de la ciudadanía para expresar el rechazo al proyecto de erradicación de los denominados trapitos, o jóvenes que realizan limpieza u otras tareas en los semáforos, a la espera de la entrega de dinero.

«No hay un despacho todavía respecto a las iniciativas, se explicó esto y definimos invitar a esta persona a la comisión el 20 de abril, donde se debatirán los proyectos presentados de los vecinos y de Fuerza Libertaria, para que exprese su punto de vista», dijo Fernández.

El proyecto de Fuerza Libertaria no logró los votos y el MPN adelantó que «no acuerda con la prohibición o sanción» de las personas que limpian vidrios por una retribución o realizan actividades en los semáforos a la gorra, dijo la concejala Victoria Fernández.

Aclaró que con el código contravencional en proceso de revisión, se analiza plantear el tema como uso de los espacios públicos, en el código. Agregó que desde el MPN «vemos que es un mal uso del espacio público, por obstrucción del tránsito, pero a su vez no podemos abordar la problemática con sanciones económicas o decomisos, pensamos que no serán efectivos ni tienen sentido», sostuvo.

Una de las alternativas punitivas que planteaba el oficialismo estaban vinculadas a instar trabajos comunitarios, asistencia a cursos de promoción laboral o alguna articulación con Salud en el caso de la detección de personas con problemas de consumo.

«Esto requiere un abordaje, como municipio tenemos la responsabilidad de regular qué está permitido y qué no», dijo Fernández quien adelantó que «así como está el proyecto de Fuerza Libertaria, no lo vamos a acompañar, estamos trabajando en el tema con otro enfoque».

Por la prohibición en los semáforos

Desde Fuerza Libertaria, el concejal José Luis Artaza explicó que «el municipio se dejó estar en esta situación y hoy nuevamente están invadidos la ciudad con los limpiavidrios cuando se había logrado erradicar: formaron cooperativas de trabajo, se fueron a los estacionamientos del Parque Central o trabajan en el SAEM; en los semáforos, es un peligro para el tránsito que no corresponde», sostuvo.

Sostuvo que el proyecto es «de prohibición y búsqueda de alternativa laboral» ya que los cuidacoches, los limpiavidrios y los malabaristas en las esquinas con semáforo, es un «peligro que no corresponde» en el tránsito de la ciudad.