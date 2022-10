El gobierno de Bariloche no se define por el boleto más caro para los turistas

El proyecto de ordenanza que impulsa una tarifa diferencial en el boleto del transporte urbano de pasajeros para los residentes de Bariloche, con un costo mayor para los turistas, sigue estancado ante la indefinición del gobierno municipal de fijar postura.

La iniciativa está en debate desde septiembre y su autor, Pablo Chamatrópulos, pidió hoy en comisión en el Concejo Municipal, que el Ejecutivo convoque a una reunión de la comisión de seguimiento del transporte para analizar los números y el impacto de la medida, que sería el punto que genera dudas en el oficialismo.

Tácitamente nadie se opone a ofrecer una tarifa diferencial del boleto, con un menor costo para quienes acrediten domicilio en Bariloche, pero desde hace un mes no hay avances en el análisis de la propuesta.

Esta situación generó el malestar de Chamatrópulos que hoy insistió en su proyecto y cuestionó que “en cuatro semanas no hicieron nada”, desde el gobierno de Gustavo Gennuso para avanzar en el análisis del proyecto y señaló que posiblemente haya una reacción ahora “porque se paga un costo político” al no dar curso a una medida que beneficia a la población.

“Siento que se frustra porque no está en la prioridad de la agenda (…) me parece que hay otras preocupaciones, otras ocupaciones y hay otras prioridades”, dijo Chamatrópulos y acotó que el Ejecutivo le ha puesto “mucho esfuerzo” en el último tiempo en tratar de avanzar en el tratamiento del nuevo escalafón municipal, además de que los funcionarios están abocados a “otros temas como las elecciones, los dimes y diretes, las internas, las externas, claramente no está en la prioridad de ellos, no están pensando en esto, no se toman el colectivo, no piensan en esto”, enfatizó.

El concejal remarcó que la tarifa diferencial beneficiaría a una amplia población local usuaria del transporte urbano y comparó el alcance de esta medida con las “2.000 personas” que forman parte del municipio que estarían afectadas por el escalafón.

El concejal de Podemos pidió expresamente a la jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, que “se ponga a trabajar en este tema que importa más que el escalafón” e instó a convocar a la comisión de seguimiento del transporte que es coordinada por el Ejecutivo.

“Hay fastidio de no ver a la clase política trabajando en los problemas de la gente y verlos trabajando en cuestiones menores”, insistió el concejal que en primera instancia planteó dictaminar y avanzar con el proyecto, pero finalmente decidió esperar una semana más la respuesta del Ejecutivo.

Gerardo Del Río (PUL), que preside la comisión de Transporte, acotó que tampoco se recibió de la Dirección de Tránsito y Transporte el informe respecto de la tarjeta Sube, que sería fundamental para evaluar los costos y el universo de usuarios que se verían beneficiados con la tarifa para residentes.

Desde el oficialismo, Carlos Sánchez, opinó que se debe “seguir trabajando” el proyecto y se debe analizar la ecuación económica en la comisión correspondiente. También dijo que su bloque, Juntos Somos Río Negro, impulsa que el Ejecutivo sea parte del análisis del proyecto.

El mismo proyecto de Chamatrópulos incluye el boleto combinado para quienes utilizan más de un colectivo, con la aplicación de un descuento al tomar otro servicio en un período de tiempo inmediato, algo que ya está en el plan de renovación del transporte urbano, aunque por ahora no se aplica.