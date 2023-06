El intendente de Regina aseguró que no desvió los fondos que Nación envió para obras

La obra de remodelación de la Terminal de Ómnibus finalmente no se pudo llevar adelante. La comuna deberá devolver 37 millones a Nación. foto: archivo.

El intendente de Villa Regina, Marcelo Orazi, se despegó de las denuncias realizadas ayer por uno de los integrantes del Tribunal de Cuentas y ratificó que nunca utilizó fondos públicos para el pago de salarios. Y sostuvo que en todo caso será la Fiscalía Municipal la que dictaminará si existieron irregularidades.

Orazi dialogó esta mañana con RÍO NEGRO RADIO, donde aseguró que el dinero se encuentra en una cuenta bancaria y que ya se acordó su transferencia a las autoridades nacionales ya que la obra nunca se realizó.

En esta línea aclaró que el proyecto original planteaba una obra de remodelación por 75 millones aunque de ese monto sólo se transfirieron 37 millones. Entre idas y vueltas, la obra nunca se concretó por lo que ahora Nación está demandando la devolución del dinero. Lo mismo sucedió con los 15 millones enviados para la compra de alimentos destinados a personas «indigentes».

«No sólo nos pasó a nosotros sino también a otras ciudades donde se paralizaron las obras porque la inflación superaba rápidamente las inversiones previstas«, sostuvo el intendente quien aclaró que ese dinero nunca se destinó a ninguna otra cosa.

Y aseguró que ninguna de las dos partidas fueron destinadas a otro fin. «No podemos usarla para otras cosas. No puedo hacer cordón cuneta, no puedo cambiar el destino de esos fondos. No se utilizó para el pago de salarios», reiteró.

El intendente remarcó que varios proyectos que se están llevando adelante tendrán el mismo destino teniendo en cuenta que el proceso inflacionario le impidió a muchas empresas continuar con el desarrollo de las obras que se habían planteado en un principio.

Denuncia por utilización de fondos

Cabe recordar que ayer, el vocal del Tribunal de Cuentas Domingo Vallejos, denunció que en varias oportunidades los fondos destinados por Nación (37 de la Terminal y 15 para la compra de alimentos) fueron desviados por el intendente para el pago de salarios.

«Se destinaron fondos para un fin que no era el original», denunció integrante del tribunal y aseguró que los expedientes ya fueron enviados a la Fiscalía Municipal para que dictamine sobre la situación ocurrida en los últimos meses, durante la gestión de Orazi.

«No fue una vez sino que fueron varias veces», denunció y agregó que parte de ese dinero se repuso pero otro no se sabe del destino.

