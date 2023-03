Caso Sergio Ávalos: «Ahora falta las imputaciones y detenciones»

El caso de Sergio Ávalos es uno de los más resonantes de la región. Para el abogado de la familia, Sergio Heredia, la información obtenida de la investigación ya son concluyentes y revelan qué fue lo que ocurrió el día de su desaparición.

“Lo tenemos resuelto después de nuestra investigación de tantos años. En el sentido que ya sabemos lo que pasó en e boliche de Las Palmas”, sostuvo Heredia y marcó que fue algo que pudieron “demostrar en todo este tiempo”.

“Lo primero que sospechamos, fue de lo mismo que pasó en el caso Solano. Ävalos no estaba solo en el boliche. Estaba con los que fue a bailar, entonces los compañeros de Ávalos vieron lo que pasó. Eso fue lo primero que pudimos acreditarle al juez y al fiscal”, señaló en declaracione scon “Arranquemos”, por RÍO NEGRO RADIO,

Sergio Ávalos, quien en ese entonces cursaba economía en la Universidad Nacional del Comahue, fue visto por última vez el 14 de junio de 2003, en el boliche Las Palmas.

Describió que la desaparición de Ávalos, fue cerca de las 7 de la madrugada, “por lo que entró hasta las 7 estuvo bien dentro del boliche, de eso no hay ninguna duda, entonces el hecho de la desaparición se produce cuándo él se iba con los compañeros. Después ellos mienten”.

El abogado subrayó que se encontró la campera del estudiante desaparecido, “y aparece en el respaldo de la cama de la residencia universitaria, por lo que concluimos que uno de los compañeros llevó la campera de Sergio Ávalos”.

Además, puso énfasis, en cómo fue la investigación en los primeros años. “¿Nadie se había dado cuenta en 19 años que los militares no podían ser custodios del boliche porque las leyes lo prohibían? Declararon altos jefes de la policía provincial y ellos admitieron ante el juez que los militares no podían estar”, apuntó.

También se refirió al análisis de un video. Afirmó que había 52 cámaras en el boliche. “ Lo único que había que hacer era reproducirlo con equipos acorde a esos años. Con técnicos privados hicimos una pericia sobre ese vídeo, lo ampliamos. Ahora se está haciendo la pericia de ese vídeo en Buenos Aires. ¿Nunca nadie se acordó de esta medida en 20 años?”, enfatizó Heredia.

Apuntó que hubo un “encubrimiento” en “donde la justicia provincial miró para otro lado” .

Heredia comunicó que ahora lo que falta son la “presentación pidiendo imputaciones y detenciones”.

“Fuimos muy insultados, muy criticados, porque no somos abogados de derechos humanos, somos abogados particulares que decidimos intervenir y darle una mano a Asunción y en su momento a Gualberto, donde nosotros decimos que lo más importante en esta causa son los expedientes, antes que las marcas”, dijo.

Además, agregó que hubo testimonios que mintieron. Afirmó que hubo “encubrimiento al decir que el joven había salido, y hay unas mentirosas encubridoras que van a ir presas, que dicen, que ´nosotros lo vimos al chico salir a las 6 de la mañana, pasó al lado mío, me pidió un taxi´. Justo era la que vendía los diarios a los dueños, entonces, no es que no se sabe, no se quiso saber durante 19 años”.

Caso Solano: sigue la investigación con un octavo policía

La Corte Suprema de Nación confirmó la condena a perpetua para los seis acusados. por el crimen de Daniel Solano, el trabajador rural en el Valle Medio. Sergio Heredia, abogado querellante destacó el fallo del tribunal por el asesinato en 2011.

“Es un fallo histórico, con ningún precedente similar en Argentina, en todo estos años. Siete policías condenados a prisión perpetua es algo inédito”, destacó en la entrevista radial.

Adelantó que seguirán avanzando contra Tomás Vega, un octavo policía, “otro de los que estaba en el boliche”.

Escuchá al abogado Sergio Heredia, en «Arranquemos», por RÍO NEGRO RADIO

