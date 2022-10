El municipio de Bariloche sale en busca de un banco para que actúe como «agente financiero»

El gobierno municipal de Bariloche quiere incorporar un “agente financiero” que se ocupe de administrar sus cuentas y de brindar asesoramiento para la inversión de los excedentes, que hoy rondan los 3.000 millones de pesos.

Los pliegos para licitar ese servicio están en plena elaboración y el banco que resulte ganador deberá asegurar también otras prestaciones en materia de financiamiento para compra de equipos, promoción de la ciudad, patrocinios y otorgamiento de crédito accesible para emprendimientos productivos.

El secretario de Hacienda, Diego Quintana, explicó a RÍO NEGRO que el objetivo principal es “generar eficiencia en la operación de transacciones electrónicas”. Hoy está encuadrada bajo esa modalidad la mayor proporción del movimiento económico del municipio. Según Quintana, no está lejos el día en el que ya no admitan más cobros en dinero por ventanilla.

Hoy el municipio tiene convenios operativos parciales con una decena de bancos asentados en Bariloche, con comisiones que son diferentes en cada caso. Incluso el pago de haberes a los 2.000 empleados está diseminado entre distintas entidades y el banco Nación (que alguna vez fue privilegiado en esa materia) hoy no absorbe más de un 30% de las cuentas sueldo. Por ahora los agentes tienen la opción de cobrar a través del banco de su preferencia, lo cual dejaría de ser discrecional cuando haya un agente financiero.

El único acuerdo puntual que mantiene el municipio con el Nación es para operar con descubiertos de cuenta corriente, por el cual recibe adelantos que no generan intereses si el “rojo” no se extiende por un plazo no mayor a los 15 días.

Quintana dijo que a pesar de la necesidad el municipio no tiene agente financiero (como sí ocurre en la provincia con el banco Patagonia) y admitió que esa figura “es poco común en el sur del país”. Afirmó que solo trabajan con un banco de cabecera “los municipios más grandes” y esa función específica está más difundida en las provincias del norte, por la fuerte presencia del banco Macro.

Según el funcionario, la municipalidad de Bariloche maneja un presupuesto equivalente al de la ciudad de Mendoza y superior a algunos municipios del conurbano como Hurlingham. Dijo que en Bariloche evaluaron el caso de Mendoza, que acaba de renovar contrato con su agente financiero.

¿Cómo será la selección del banco?

Refirió que el único “imperativo” del pliego de licitación será que el banco seleccionado “trabaje en la ciudad”. Luego los cotizantes serán precalificados por un “scoring” en el que se valorará el canon ofrecido por las cuentas sueldo que administre (hoy en el “mercado” se cotizan entre los 1.000 y los 5.000 pesos mensuales cada una, según dijo Quintana) y otros servicios como la generación de un “fondo único”, el otorgamiento de créditos para leasing, líneas de préstamo a tasa preferencial para pymes y emprendimientos que el municipio quiera estimular, y también asociaciones comerciales, el esponsoreo en fiestas y participación actividades de promoción turística.

También el agente financiero podría facilitar la generación y colocación de títulos para realizar proyectos de obra, por ejemplo. Del canon ofrecido el banco deberá deducir las comisiones que aspire a cobrar y el servicio de asesoramiento para colocaciones financieras.

En el banco Nación tienen cuentas sueldo el 30% de los municipales de Bariloche. El municipio quiere tener un agente financiero. Foto: Marcelo Martínez

Quintana explicó que las entidades bancarias suelen tener “mesas de dinero” o departamentos de asesoría para recomendar inversiones, cuya conveniencia varía de un día a otro. “Hoy tenemos las reservas en plazo fijo, pero hay muchos otros instrumentos como las obligaciones negociables, letras, acciones, bonos, cuotapartes de fideicomisos -agregó-. Algunos son más riesgosos, otros menos. Algunos tienen alta volatilidad. Por eso hace falta alguien experto”.

Según el borrador que manejan en Hacienda, el contrato con el banco que resulte ganador de la licitación sería por cinco años, con opción a otros dos.

El eventual ingreso extra que reciba el municipio por el canon del agente financiero no aparece reflejado en el presupuesto 2023 que se envió al Concejo. Quintana aclaró que no lo incluyeron porque el proyecto no está aprobado y requerirá un arduo debate en el Concejo. “Una vez que lo sancionen haremos la ampliación que corresponda”, afirmó.

Opinó que la discusión en el Deliberante no debería estar absorbida por el recurso económico que pueda sumar el municipio por el canon del agente financiero sino por “las soluciones administrativas que implica”.

Sobre el ahorro acumulado por el municipio, que hoy se acerca a los 3.000 milllones de pesos (equivalente a lo que necesita la provincia para llegar a fin de año), Quintana dijo que es producto de la gestión eficiente, pero tampoco es un objetivo en sí mismo. Aseguró que la finalidad de esa reserva es contar con capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas, como ocurrió en la pandemia. Como regla general, dijo “no es una buena nota que una ciudad trabaje para tener excedentes”.