En Huergo instalan contenedores en los barrios para depositar residuos no domiciliarios

Desde el sábado se instalarán contenedores en los barrios de Huergo para el depósito de residuos no domiciliarios. (Foto Néstor Salas)

El municipio de Huergo pondrá en marcha una nueva campaña de contenedores para que los vecinos puedan depositar restos de poda, escombros y todos aquellos residuos no domiciliarios, y de esta forma evitar la aparición de basurales no autorizados en terrenos baldíos o esquinas de los barrios.

Esta será la campaña número 33 que lleva adelante el municipio, con la instalación en diferentes calles de los barrios de contenedores de color verde para que, durante los días permanencia, los vecinos de las inmediaciones puedan trasladar y depositar allí los residuos no domiciliarios.

El recorrido de contenedores comenzará este sábado y se extenderá hasta el 22 de junio. La campaña comenzará con la instalación de los dos primeros contenedores, uno de ellos sobre la calle Roberto Fontanarrosa, entre Julio Cortázar y Jorge Luis Borges; mientras que el segundo se ubicará sobre la avenida San Martín Oeste y De Nevares.

“Este programa es llevado adelante por el área de Bromatología y Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Los contenedores municipales de color verde son colocados en diferentes lugares estratégicos de los barrios”, detallaron.

La iniciativa que se viene implementando desde hace varios años tiene como fin de evitar el depósito de residuos no domiciliarios en lugares no autorizados. De esta manera buscan reducir la posibilidad que se generen basurales por la acumulación de escombros o restos de poda en las esquinas o terrenos baldíos dentro de la planta urbana, y a su vez para que este tipo de residuos no sean trasladados y tirados a la vera de caminos rurales.