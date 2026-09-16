«Para fin de año es una obra terminada»: avanza la construcción del Acceso Norte en Neuquén

La obra contempla un puente elevado en forma de “Y”, que permitirá distribuir el tránsito que ingresa a la ciudad. Foto: Florencia Salto.

Las ramas del nuevo ingreso elevado en forma de ‘Y’ ya comienzan a perfilarse en el Acceso Norte de Neuquén. El proyecto transformará la circulación desde avenida Raúl Alfonsín, uno de los puntos más concurridos de la capital.

Durante una recorrida por la obra, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, aseguró «queremos llegar a diciembre con esta obra terminada para hacer todas las pruebas y ya poner la fecha a la habilitación”.

Acceso Norte: cómo sigue la ejecución del ingreso elevado

Pasqualini destacó el ritmo de los trabajos y su importancia para mejorar la circulación vehicular en uno de los principales ingresos a la ciudad. «Viene avanzando muy bien, para fin de año es una obra terminada”, afirmó.

La obra contempla un puente elevado en forma de “Y”, que permitirá distribuir el tránsito que ingresa a la ciudad desde la avenida Raúl Alfonsín hacia dos destinos: la diagonal 9 de Julio y la calle Jujuy.

La funcionaria detalló que por ese ingreso circulan entre 70.000 y 80.000 vehículos durante las horas pico, lo que genera una elevada concentración de tránsito en ese sector.

Además del puente elevado, se prevé la ejecución de pluviales, espacios verdes, sectores peatonales y las esquinas semaforizadas con Inteligencia Artificial.

“En esta ciudad de los 15 minutos lo que buscamos es que el traslado de un lugar al otro baje un 50%. Es una política pública planificada y cada una de las obras tiene un rol protagónico”, sostuvo. En esa línea, resaltó que el nuevo ingreso requirió una inversión de $30.000 millones.

Foto: Florencia Salto.

Por su parte, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, explicó que actualmente se trabaja en las estructuras de los dos puentes que conforman el nuevo acceso.

Detalló que uno de ellos ya se encuentra completamente hormigonado y se realiza el tensado de los cables de acero que se incorporan a la estructura para darle mayor resistencia. Agregó que, una vez concluido el tensado, se completarán los trabajos de hormigón y los complementos de acero.

A su vez, en el segundo puente se está finalizando la ejecución de la estructura de hierro y el encofrado. Nicola estimó que entre 10 a 15 días se avanzará con el hormigonado de la losa y de las dos vigas.

En paralelo, las máquinas trabajan en las excavaciones para los sectores peatonales y en la preparación de las bases. “La semana que viene se empieza a hacer el cordón cuneta de la calle Salta”, anticipó. Precisó también que tras completar la base se continuará con la colocación del asfalto.