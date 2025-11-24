Avanzan con los estacionamientos subterráneos en el acceso Norte de Neuquén capital

La construcción de los estacionamientos subterráneos comenzó con los movimientos de suelo en el acceso norte de Neuquén capital, con un plazo de ejecución de obra pactado en 24 meses para contar con cocheras y un nuevo complejo comercial.



El cerramiento del obrador y los trabajos se terminará de producir en los próximos días. Y en las panderetas de la obra, la empresa aprovechará a comunicar el proyecto, incluida la marca del complejo de cocheras y polo gastronómico, según lo explicó el vocero del grupo empresario, Lucas Albanesi.

Detalló que los estacionamientos bajo nivel y el polo gastronómico en superficie serán responsabilidad de las constructoras OMEGA, RJ Ingeniería y de Gran Valle Negocios, dedicados a la parte comercial de la explotación.



Por ordenanza, el lugar tiene el nombre de Parque de la Confluencia, que incluye a la ex rotonda Ángel Della Valletina (intendente de la capital en 1963), la plaza de la Diversidad y la plaza de las Mujeres.

Dos años de obra para tener 800 estacionamientos (foto Cecilia Maletti)



Son 4 hectáreas. Mientras que en los desniveles del terreno se construirán estacionamientos, en la superficie se planificó un polo gastronómico: restaurantes, heladerías y patios de comida, que son parte de la proyección comercial del lugar.



La rotonda Della Vallentina dejó de cumplir su función de derivador vial cuando se modificó la salida de la ciudad por la nueva avenida Raúl Alfonsín (ex ruta 7), de cuatro vías hacia Alta Barda, por debajo del puente Horacio Forni, el de la calle doctor Ramón, que conservó el nombre de la ex rotonda que derivaba hacia Cordón Colón o Alta Barda en esa zona.

Está previsto que el proyecto en superficie recupere la impronta de esos espacios urbanos cuando finalicen los trabajos.

“Comenzó el movimiento de suelos y se confirman los estudios previos, no nos encontramos con interferencias. En pocos días finalizará el cierre del cerco”, sostuvo Albanesi. Consultado sobre la profundidad de la excavación, indicó que el terreno “tiene un relieve natural: una de las entradas estará por la diagonal 9 de Julio en el sector alto y el otro ingreso será por Jujuy. No se irá tanto hacia abajo debido a las diferencias naturales que se observan en el lugar”, dijo el vocero.



Destacó que con el inicio de la obra, se activó el plazo de 30 años de adjudicación al grupo desarrollador para usufructuar de los estacionamientos, razón por la cual si bien el contrato establece dos años de trabajo, tras la instalación del obrador y el fin de las mediciones, los camiones comenzaron las tareas mientras está en construcción el cerco perimetral.



Los estacionamientos estarán en dos niveles, con acceso desde 9 de julio y desde Jujuy. Arriba, el polo gastronómico tendrá una recova o un sector de al menos siete restaurantes con una galería que tendrá vista hacia el sur de la ciudad.

Se deberán respetar los espacios verdes actuales sobre las 4 hectáreas (foto Cecilia Maletti)



Abanesi describió que en una terraza superior, se ideó un food hall, que será un gran edificio que tendrá en su interior “distintas propuestas gastronómicas o locales que usarán un mobiliario compartido de sillas y asientos, en espacio cerrado”, dijo.



En el espacio abierto, se propuso una gran plaza con distintos paseos y puestos de cafeterías y heladerías para completar la propuesta gastronómica bajo cubierta de los restaurantes y food hall. En ese lugar se proyectó con un escenario para espectáculos al aire libre, DJ o bandas en vivo.

“Esta parte está en las últimas modificaciones para mostrar en los próximos 45 días, la propuesta para el sector, junto con la marca del grupo desarrollador”, adelantó. Agregó que los estacionamientos tendrán una modalidad de cobro inteligente por hora durante el día, logrado con base a los estudios de mercado de los datos que surgieron de 12 cocheras privadas y su demanda en Neuquén capital en distintas épocas del año. “El cobro de la hora de estacionamiento será un esquema variable: habrá una tarifa inteligente, sin un valor único por hora en el mismo día”, adelantó.

El municipio solicitó que se priorice los estacionamientos

“La adjudicación prevé dos años para terminar la obra, pero si pudieran habilitar primero los espacios para estacionar, nos solucionarían un problema importante”, dijo Alejandro Nicola, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la ciudad.

En los próximos días finalizará el cerramiento de obra y en los cercos, se expondrá el proyecto empresario (foto Cecilia Maletti)



La explicación se produjo en el Concejo Deliberante, cuando los ediles solicitaron datos sobre la modificación del Acceso Norte. La licitación del nuevo ingreso será en los próximos días de diciembre, dijo Nicola.



Ambas obras convivirán en un mismo espacio, pero no habrá superposición de tareas en ejecución, sostuvo el funcionario. En el detalle que le dio a los concejales durante la exposición sobre el presupuesto 2026, Nicola informó que, por contrato, la empresa tiene fecha de entrega de obra en septiembre de 2027.



Comenzó hace un mes en el lugar y tiene 24 meses, ojalá en septiembre de 2027 inauguremos”, dijo Nicola aunque agregó que iniciarán conversaciones “para que vean la posibilidad de habilitar antes” el estacionamiento, porque “es una necesidad”, sostuvo.

Agregó que las cocheras están prevista en dos niveles y con ingresos por diferentes sectores, por lo que dentro del planteo de urbanización, la solicitud será que al menos uno, pueda estar en funcionamiento antes del corte de cintas.



Nicola recordó que desde que se anunció hasta que se licitó el proyecto se sancionaron tres ordenanzas para posibilitar los trabajos: entre ellas, la autorización para el sistema de inversión íntegramente privada a cambio de la concesión para la explotación del lugar y la conservación de los espacios verdes que serán intervenidos.



Se analiza utilizar el mismo esquema de inversión de privados en el Parque Central, adelantó.