Mapa del Acceso Norte: guía completa de desvíos y cómo son los cortes en el ingreso a Neuquén

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha un operativo de reordenamiento vial en el Acceso Norte, uno de los sectores con mayor flujo vehicular de la capital.

El proyecto de infraestructura busca transformar la dinámica de tránsito entre el área céntrica y la zona de bardas. Con esta remodelación, se pretende descomprimir los embotellamientos y garantizar una salida hacia el norte de la provincia.

La pieza central de la ingeniería será un puente con forma de «Y», que permitirá que tanto las calles Jujuy como la diagonal 9 de Julio crucen de forma aérea sobre la calle Salta. De esta manera, se eliminarán los giros a la izquierda y semáforos, permitiendo un flujo constante desde el centro hacia el norte y viceversa.

La intervención abarca un nodo donde convergen la avenida Alfonsín, la avenida Doctor Ramón, y las calles Salta, Jujuy y la diagonal 9 de Julio.

Mapa: cómo circular si ingresas a Neuquén por el Acceso Norte

Una vez finalizados los trabajos, la lógica de circulación cambiará de forma permanente. Según el plan del Ejecutivo municipal:

Si venís desde Centenario, estos son los desvíos en el Acceso Norte de Neuquén

Quienes ingresan a la ciudad desde el norte por la Avenida Alfonsín (ex Ruta 7) encontrarán modificaciones al superar el Nodo Vial (altura Dr. Ramón):

Al llegar al sector de obras, el tránsito debe desviarse hacia la derecha para tomar la calle Jujuy. Esta ruta permite ingresar directamente al bajo neuquino sin necesidad de detenerse en el semáforo de la Avenida del Trabajador, agilizando el flujo de entrada al centro.

Una vez finalizado el puente en «Y», los conductores podrán elegir entre bajar por Jujuy o por la Diagonal 9 de Julio de forma aérea.

Viniendo desde el Centro de Neuquén (Sur-Norte), estos son los desvíos en Acceso Norte

Para quienes se dirigen hacia el norte (salida de la ciudad) utilizando la calle Salta:

La circulación por calle Salta se interrumpe de forma total a la altura de la Avenida del Trabajador. En dicha intersección, es obligatorio realizar un retome hacia la Diagonal 9 de Julio. Desde la diagonal, los vehículos podrán reincorporarse más adelante a la Avenida Alfonsín para continuar el trayecto hacia Centenario o la zona de bardas.

El listado de los nuevos cortes y el esquema de tránsito en el Acceso Norte de Neuquén