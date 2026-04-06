Comienza el cobro en los estacionamientos recuperados de la zona bancaria de Neuquén

En Neuquén se puede estacionar frente a los bancos, con el sistema medido de pago (foto Cecilia Maletti)

A partir de mañana la zona bancaria de Neuquén, por la mañana, dejó de ser de libre estacionamiento, (como ocurrió durante todo el verano) y se cobra de 8 a 20. El funcionamiento del sistema medido es sin restricciones y de cobro escalonado, a diferencia de la zona extraordinaria de pago al sur de la avenida Mosconi en la capital.

En total son 120 nuevos lugares que se lograron tras eliminar la prohibición y que por la zona, están bajo la concesión del estacionamiento medido (SAEM).

Cuando se hizo el relevamiento, se contabilizaron 190 boxes. Luego, se reestablecieron las reservas exclusivas para personas con discapacidad (que también se habían levantado) y otras reservas solicitadas en el cuadrante correspondiente a la zona bancaria, en avenida Argentina entre Independencia y Carlos H Rodriguez y sus laterales de la primera cuadra de Rivadavia, Carlos H Rodríguez o Juan B Justo.

Por un error de comunicación entre el municipio y la concesionaria, el levantamiento de la prohibición de estacionar en zona bancaria en la mañana se puso en funcionamiento desde que se sancionó la ordenanza en noviembre, aunque el cobro de los espacios delimitados comienza a partir del 7 de abril. Es que la norma preveía 60 días hábiles para la reglamentación y puesta en funcionamiento.

Los nuevos lugares habilitados se cobraron por la tarde durante este periodo, porque la restricción de estacionar en las cuadras de los bancos, regía a la mañana. La cartelería de cobro, quedó instalada a mediados de noviembre.

Para los más de 100 lugares logrados en la zona bancaria rigen las mismas condiciones que en el resto del cuadrante pago: es de cobro escalonado, con una primera hora de 832.09 pesos, la segunda hora se cobra 1.017, 04 y a partir de la tercera hora 1.248, 21 pesos, sin restricciones de permanencia. Las tarjetas que se venden en los kioscos, tienen un valor de 1.240 pesos

La zona bancaria



El estacionamiento medido regirá de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 en:

• Rivadavia, entre Avenida Argentina y Buenos Aires

• Juan B. Justo, entre Avenida Argentina y Almirante Brown

• Carlos H. Rodríguez, entre Avenida Argentina e Hipólito Yrigoyen

Y sobre la avenida Argentina, en el mismo horario, en los siguientes sectores:

• Entre San Martín y Belgrano

• Entre Independencia y Alderete

La zona exclusiva: hasta dos horas pagas al sur de la Mosconi

Con la obra de la avenida Mosconi, se habilitó un nuevo cuadrante de pago de 400 estacionamientos al sur de la multitrocha en obra, entre la calle Bahía Blanca y Leguizamón, por las calles Chile y Montevideo y sus laterales.

En ese anillo vial solo se puede permanecer hasta dos horas, para favorecer la rotación de vehículos estacionados, según acordó el municipio con la cámara mercantil (ACIPAN), para beneficio de la rotación de clientes en la zona de comercios frente a la obra.

La restricción también se aplicó desde Alcorta y Perito Moreno hasta la ruta (donde ya regía el sistema pago) con un máximo de apeaje de 120 minutos. «Se paga solo el tiempo en uso del estacionamiento, fraccionado en tiempo real. Y si se superan las dos horas en el cuadrante, no se podrá estacionar», se aclaró en la página de la concesionaria del estacionamiento (SAEM).

El ordenamiento se fijó desde el Ejecutivo, con una ordenanza sancionada en marzo que especificó la modalidad de estacionamiento en esta zona y que avanzó con el sistema pago en la zona sur que estaba libre de estacionamiento medido.