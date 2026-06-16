Gaido recorrió el Acceso Norte: la obra supera los 20 mil millones de pesos

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió ayer la obra del Acceso Norte, un proyecto que transformará el ingreso a la ciudad desde avenida Raúl Alfonsín y ampliará la conectividad y fluidez del tránsito en un punto álgido de circulación vehicular.

La iniciativa contempla la construcción de un puente que se levanta sobre calle Salta y que permitirá circular hacia Jujuy o hacia Diagonal 9 de Julio. Quienes salgan del centro podrán hacerlo por debajo de esa estructura.

“Esta obra supera los 20 mil millones de pesos con fondos propios y le da a la ciudad el reordenamiento necesario para ingresar a la capital en la zona norte”, dijo Gaido.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano del municipio, brindó detalles técnicos sobre el estado de avance. “Ya se pueden ver las columnas y los apoyos de lo que va a ser el puente en Y griega”, indicó.

Explicó que los trabajos actuales se concentran en la estructura de sostén. “Cuando llegas por Alfonsín, tenes el doble puente: uno que sale hacia el 9 de Julio y el otro hacia Jujuy. Se está por hormigonar ese arranque. Luego viene el soporte para el ramal que conecta con calle Jujuy y, después, el armado de las losas”, detalló.

El funcionario recordó además que el municipio trabaja en simultáneo sobre el ingreso desde Cipolletti, donde también se avanza con una propuesta elevada. Sin embargo, aclaró las diferencias: “Allá estamos ejecutando un viaducto de cuatro carriles con forma lineal. Esto, en cambio, tiene una arquitectura especial en Y griega, que permite ingresar en forma elevada y salir por debajo del puente”.