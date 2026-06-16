Nippon Car y CALF impulsan la movilidad eléctrica con nuevas capacitaciones y puntos de carga

El programa está orientado a impulsar el desarrollo de infraestructura y capacitaciones vinculadas a la energía eléctrica en la ciudad de Neuquén. Foto: Matías Subat.

Nippon Car y la Cooperativa CALF lanzaron este martes “Neuquén: Energía, Movilidad y Comunidad”, un programa orientado a impulsar el desarrollo de infraestructura y capacitaciones vinculadas a la energía eléctrica en la ciudad de Neuquén.

La iniciativa contará con la participación del municipio y del gobierno provincial, y prevé su despliegue en el interior neuquino en articulación con los bomberos voluntarios.

Capacitaciones vinculadas a la energía eléctrica

El programa cuenta con distintos ejes de trabajo enfocados en la educación, infraestructura y el compromiso social. El primer frente consiste en el lanzamiento de tres cursos de formación que se dictarán en CALF.

«Las capacitaciones están asociadas con energías renovables, micromovilidad urbana, que nos referimos a los monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, y también con las estaciones de carga eléctrica para vehículos«, contó Florencia Quiroga, gerente de finanzas y energías renovables de CALF.

Las capacitaciones comenzarán en julio con una duración cuatrimestral y «estarán certificadas del Consejo Provincial de Educación«.

Además, incluirán prácticas profesionalizantes que se desarrollarán tanto en Nippon Car como en LIESS Motos. Los cursados no tendrán costo y son abiertos al público, pero requieren de una formación previa.

«Las inscripciones van a estar publicadas a través de CALF y seguramente a través de la municipalidad. Va a haber una convocatoria a partir de esta semana, creemos que ya se van a lanzar «, aseguró Lilen Reta, responsable de Sustentebilidad y Responsabilidad Social de Nippon Car.

Las nuevas capacitaciones serán:

Instalador de Estaciones de carga para electro movilidad Urbana.

Auxiliar de Mantenimiento de Bicicletas y Monopatines Eléctricos.

Auxiliar Instalador de Sistemas Eléctricos de Energía Renovables.

Modulos de carga para vehículos eléctricos en Neuquén

«Estamos ya en diálogo con la municipalidad para desarrollar el primer proyecto de carga eléctrica de vehículos en la ciudad de Neuquen«, contó Quiroga sobre el segundo eje del programa.

Los módulos para la carga de vehículos estarán en tres lugares estratégicos de la capital: el Paseo de la Costa, el Polo Científico Tecnológico y la Avenida Mosconi.

«Es un proyecto que estamos analizando para el mediano plazo, no va a ser inmediato. Vamos a empezar por el Paseo de la Costa, trabajando con la gente de Cordineu«, explicó la representante de CALF.

Detalló también que Nippon Car tienen previsto para este año ingresar 60 nuevas unidades eléctricas 100% enchufables. «Consideramos que es clave que la ciudad disponga de esta infraestructura con anticipación», sostuvo.

Charlas abiertas y donaciones a los bomberos voluntarios

El tercer eje de trabajo de la iniciativa implicará el ciclo de charlas «Movilidad y Futuro», cuyas temáticas estarán vinculadas a las energías renovables, movilidad urbana, educación financiera y la reinversión laboral.

«Una de estas charlas incluso va a contar con la participación activa de la municipalidad que tienen un rol muy importante en la planificación urbana y qué desafíos va a enfrentar la ciudad de cara al futuro«, adelantó Quiroga.

El ciclo incluirá seis charlas que se realizarán una vez por mes a partir de junio y estarán abiertas a toda la comunidad.

Por otro lado, el programa se articulará con los bomberos voluntarios de distintas localidades de la provincia con el plan «Bomberos con Energía» que dotará de kits solares autónomos a cuarteles de la provincia para mejorar su capacidad operativa.

En esa línea, durante el lanzamiento estuvieron presentes los Bomberos Voluntarios de Aluminé que recibieron la donación de un vehículo fúnebre reacondicionado, para mejorar el servicio de sepelios antes realizado con la autombomba.