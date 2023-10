Gennuso quiere ceder una calle a un privado a cambio de arreglar accesos al lago Nahuel Huapi

El intendente Gustavo Gennuso acordó con un privado la cesión de una fracción de una calle pública a la altura del kilómetro 6,300 de la avenida Bustillo a cambio de que el propietario, que cerró el acceso vecinal al lago Nahuel Huapi al cercar su propiedad, realice una inversión para mejorar dos bajadas públicas al espejo de agua, a unas 5 cuadras.

La calle Cerro Utne que el Ejecutivo pretende cerrar y ceder a un privado, Juan Diego Mistorni, (cuya propiedad tiene vivienda con la costa del lago), no tiene salida, pero cuenta con el ancho de un camino vehicular. El tramo que formaría parte del acuerdo tiene una extensión de unos 20 metros hasta toparse con un enrejado de una caseta de la estación de bombeo del DPA en el barrio La Cascada.

En total, es una fracción de 909,41 metros cuadrados, que según una tasación realizada el año pasado, tiene un valor de 30.919,94 dólares, a una razón de 38 dólares el metro cuadrado, según reza el convenio.

El acuerdo, fue firmado por Gennuso y el privado en junio del año pasado, pero su validez es “ad referendum del Concejo Deliberante”, que tiene en sus manos la iniciativa desde agosto del 2022 y recién esta semana lo llevó al debate en la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte que preside el futuro titular del cuerpo, Gerardo del Río, concejal del PUL.

El martes se expuso en esta comisión el convenio que Gennuso ya firmó y establece que con el dinero que debería pagar el privado, si se queda con la fracción de tierra de la calle pública, debería realizar una inversión con escaleras y mejoramiento del acceso al lago en la servidumbre del kilómetro 6,500 de Bustillo, en el barrio Montelindo, a unas 5 cuadras de la calle afectada; y otro en el kilómetro 5,800 donde se encuentra la servidumbre de paso de la toma de agua del barrio La Cascada.

En el kilómetro 6,300 de Bariloche, cercó el tradicional camino que usaban los vecinos para llegar al lago. Foto: Chino Leiva

“El Estado no saca nada de esto y encima se queda sin una bajada histórica al lago por parte de los vecinos”, remarcó la concejal Julieta Wallace en la comisión e insistió que ese acceso al Nahuel Huapi, que los vecinos tradicionalmente utilizaban y que el privado cercó con un alambrado de más de dos metros que exhibe un rollo de púas en el extremo porque quedaba dentro de los límites de su propiedad, está en el relevamiento del registro catastral identificado como la bajada 46 al lago.

“No es la mejor solución entregar la calle a cambio de mejorar dos bajadas, no entiendo por qué no se puede hacer una servidumbre para exista bajada al lago ¿Por qué ceder una calle pública al privado que va a cerrarla y acrecentar su propiedad?”, cuestionó Wallace, la única edil que alzó la voz contra la iniciativa.

La concejal indicó que el municipio podría gestionar con el mismo privado que mantenga la servidumbre de paso para el lago en el sendero histórico utilizado por los vecinos, a un lado de la vivienda, y además utilizar fondos de la Ecotasa para mejorar ese acceso al lago y los otros dos que forman parte del canje impulsado por el intendente.

La estación de bombeo del DPA del kilómetro 6,300 permanece cercada, al finalizar la calle Utne. Foto: Chino Leiva

Diario RÍO NEGRO recorrió ayer la calle de la polémica que conduce al enrejado de la planta de bombeo del DPA. Según explicó el concejal oficialista Carlos Sánchez, el privado acordó con la CEB y el DPA otorgarles permiso de paso y darles la lleve del candado colocado.

Sánchez fue el único concejal que defendió el proyecto. “El privado haría la inversión necesaria para los accesos al lago a cambio de tener una fracción de tierra que hoy es una servidumbre de paso de servicios públicos”, afirmó en la comisión y remarcó: “Esta es una oportunidad”.

El oficialismo pretende hacer pequeñas correcciones en el proyecto, principalmente vinculadas a las fechas y plazos de obra porque están vencidos, y llevarlo a tratamiento, sin mayores dilaciones, antes de que termine esta gestión.

Del Río, que preside la comisión dijo que se debería buscar un “punto de acuerdo” porque “la idea es brindarle a los vecinos la posibilidad de accesos seguros a las playas de la ciudad”.