Hubo rechazo unánime al DNU del presidente Milei en el Deliberante de Cutral Co

Los concejales de Cutral Co rechazaron por unanimidad el Decreto de Necesidad y Urgencia y el proyecto de la ley ómnibus emitidos por el presidente Javier Milei. Lo hicieron en la sesión extraordinaria a la que se convocaron para tratar este tema. La declaración será remitida al gobernador Rolando Figueroa, a la Legislatura, a los legisladores nacionales, entre otros.

En Cutral Co, el cuerpo que preside Jesús San Martín se reunió en la primera sesión extraordinaria de este 2024 para tratar dos proyectos. Uno fue impulsado por el oficialismo y el otro por el bloque unipersonal de Comunidad.

En la misma sesión -a la que concurrieron siete de los nueve concejales- los presentes coincidieron en unificar una sola iniciativa. Entre los considerandos se expresó que ante el «avasallamiento que el DNU emitido por el presidente Javier Milei significa para la división de poderes y las instituciones democráticas incumpliendo los requisitos constitucionales para la sanción, derogación o modificación de leyes».

La declaración explicó que en los más de 361 artículos existe un «capítulo referido a reforma del Estado que propone declarar sujetas a privatización a todas las empresas del sector público» y menciona las 41 compañías estatales, entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas, AISA, entre otras.

También se mencionó la derogación de la movilidad del aumento de las jubilaciones al igual que la ley de hidrocarburos. Los ediles consensuaron la redacción de la declaración y la votaron. El artículo 1° sostiene que el cuerpo «rechaza en todos sus términos el decreto DNU 70/23, por considerarlo contrario a lo dispuesto en el artículo 99° inciso 3° y el proyecto de ley ómnibus».

El concejal de Comunidad, Omar Pérez también presentó una propuesta (Foto: Andrea Vazquez)

Al momento de fundamentar los votos, el presidente del Deliberante, Jesús San Martín, explicó que estas medidas son «absolutamente negativas para los 47 millones de argentinos. Hay que construir un espacio colectivo para que sean escuchadas todas la voces».

«Esto no solo debe quedar en una mera declaración, sino llegar a ambas cámaras de la nación. Es una forma encubierta de reformar la constitución y relegar los poderes y facultades del Congreso de la nación», dijo. Y que expresó su «total rechazo al mega decreto».

Desde la oposición, el edil Omar Pérez que representa al bloque unipersonal Comunidad, se explayó en lo que implica cada una de las medidas anunciadas. «Estoy convencido que no existen esos requisitos que se ponen acá», dijo. Son 366 artículos que derogan más de 300 leyes y avasalla derechos de toda índole. «Respetemos las instituciones. No intentemos ir por los derechos de los otros, no respetar la división de poderes», subrayó. Finalmente dijo que es necesario estar durante el verano en una «comisión ad hoc».

La concejala Elida González mostró la preocupación y manifestó el rechazo rotundo porque «es un avasallamiento y pone en riesgo todos los derechos que fueron adquiridos en este tiempo». Consideró que «la única forma de mejorar la ida de las personas es organizándola a través de la construcción y no de la destrucción».

Su par, Jesica Rioseco fue más enfática y dijo que el DNU implica un «atentado a la democracia y a los derechos adquiridos de los argentinos y argentinas que construimos durante tantos años». Y Plinio Rubilar también del mismo bloque indicó que es necesario poner el énfasis en la ley de hidrocarburos y defender el yacimiento gasífero El Mangrullo.

Una vez que fundamentaron sus votos, se puso a consideración y se aprobó de manera unánime. A la extraordinaria asistieron además de San Martín, Rioseco, González, Pérez y Rubilar, Fabián Godoy y Hugo Deisner. Estuvieron ausentes María Elena Paladino y Maximiliano Navarrete.