Neuquén quiere sancionar los ciberataques discriminatorios o de hostigamiento de género con los tribunales municipales

El Concejo Deliberante inició el debate sobre la posibilidad de que el municipio sancione la violencia digital con multas, capacitaciones y actividades comunitarias, por acciones cometidas en las plataformas digitales con bulling, discriminación, jaqueos o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

El proyecto está en tratamiento y fue enviado para consulta y opinión a las juezas de Faltas de la ciudad, Romina Doglioli y Natalia Dos Santos Almeida.«El objetivo no solo es que se adhiera a la ley Olimpia, sino que se pueda implementar una sanción por el hostigamiento digital», dijo Karina Rojo, autora del proyecto.

La ley Olimpia agregó la violencia digital como modalidad de ataque en la ley de violencia contra las mujeres (26485) y ya tiene su aplicación contravencional (municipal) en la ciudad de Buenos Aires, aseguró Rojo.

El proyecto ingresado por la concejala del bloque Pluralistas, prevé sancionar la intimidación digital, la supresión de identidad en plataformas digitales (cuando se jaquea una cuenta con fines de hostigamiento) y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento de la persona con multas, trabajos comunitarios y capacitaciones para el agresor o la persona que sea responsable del ciberataque.

Contempla la posibilidad de que la responsabilidad contravencional se extienda a más de una persona, en caso de que el ataque en las redes sea cometido por más de un usuario.

La adhesión declara y agrega categóricamente que Neuquén ha puesto la mirada en la violencia digital» Karina Rojo, concejala de Pluralistas en Neuquén

El proyecto de ordenanza establece el derecho a la no discriminación. Declara a la ciudad como «libre de discriminación» en todas sus modalidades y plantea castigar a quien discrimina con días de trabajo comunitario, capacitaciones y multas.

En todos los casos, para que las juezas municipales inicien el caso, las personas que sean blanco del ciberataque, deben hacer la denuncia y la causa no debe estar judicializada.

«Buscamos sanciones a temática que son de vulneración de derechos humanos concreta como supresión de identidad, el saqueo de cuentas, el hostigamiento digital que no está regulado por los delitos informáticos e incorporarlo como un tema importante que se pueda trabajar con algún tipo de sanción a conductas reprochables, que son comunes y siguen sucediendo a pesar de las campañas de sensibilización», dijo la concejala.

La denuncia y la intervención municipal

Rojo especificó que una vez que se cuente con la opinión de los tribunales de Faltas, se articulará la forma de llevarla a la práctica con la secretaría de Derechos Humanos de la municipalidad y la subsecretaria de las Mujeres de la comuna.

«La persona que denuncia debe saber dónde hacerlo y tenemos que determinar bien la autoridad de aplicación, para que se pueda hacer la constatación y derivar el expediente a los tribunales de Faltas. Estamos en este proceso de articulación con el Ejecutivo para que la persona afectada por un ciberataque sepa dónde y cómo denunciar» para obtener la sanción que se plantea incorporar al código contravencional de la ciudad.

Rojo detalló que antes de la sanción de la ordenanza buscará un punto de contacto con la fiscalía, por cuanto se trata de procesos de hostigamiento digital o ataques que están fuera de la investigación o abordaje judicial. «Estamos en la etapa de consulta en la comisión para luego profundizar en la implementación de la norma», dijo.