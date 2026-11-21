La Municipalidad de Neuquén inauguró el parque temático “Primavera” en el barrio Gran Neuquén Norte. El espacio está ubicado en el sector verde conocido como Madres Prolíferas, en la intersección de Novella y Racedo, y es el número 14 de los 34 parques infantiles previstos en el plan municipal.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, encabezó la inauguración junto a vecinos y vecinas. Durante el acto, destacó que el lugar anteriormente presentaba problemas de inseguridad y acumulación de residuos, y que los habitantes del barrio habían solicitado un espacio recreativo para las familias.

“Hoy se inaugura una plaza temática pensada para las primeras infancias. Para los más chiquitos que ya los vemos disfrutar, pero también recuperamos un espacio para las familias”, expresó la funcionaria.

Cómo es el nuevo parque temático de Neuquén

La intervención comprendió una superficie de 3.000 metros cuadrados y tiene como eje una propuesta inspirada en la primavera. El principal atractivo es un mangrullo personalizado con grandes estructuras de flores, construido íntegramente con materiales reciclados.

El sector recreativo también cuenta con una calesita tradicional, una calesita integradora, hamacas y spinners. Además, se instalaron baldosas de caucho en toda el área de juegos para brindar mayor seguridad y amortiguación.

Los trabajos incluyeron la construcción de veredas, el acondicionamiento del espacio verde, la incorporación de iluminación LED y la instalación de un sistema de riego. Según explicó Pasqualini, las intervenciones buscan recuperar y refuncionalizar integralmente los espacios públicos para que puedan ser aprovechados por las familias.

Por su parte, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó la participación de los equipos municipales de obras menores, iluminación y riego. También agradeció la colaboración de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos.

Qué otros parques temáticos se inaugurarán en Neuquén

Durante la inauguración, Pasqualini adelantó que en diez días se habilitará otro espacio en el balneario Sandra Canale.

Además, indicó que están en marcha dos nuevos proyectos: uno con temática de volcán, ubicado sobre las calles Santa Fe y Caviahue, y otro en el barrio Santa Genoveva, inspirado en los perros.

El presidente de la comisión vecinal de Gran Neuquén Norte, Maximiliano Rodríguez, celebró la apertura del parque y la posibilidad de recuperar un sector que había atravesado hechos delictivos. La vicepresidenta, Angélica Méndez, también destacó la transformación del lugar y el nuevo espacio de encuentro para el barrio.