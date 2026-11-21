El sector Aeropuerto del barrio Valentina Norte, en Neuquén, comenzará a tener una solución para los problemas de inundaciones que afectan a sus vecinos desde hace décadas. El intendente Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, anunciaron que en 15 días comenzará la obra pluvial, que tendrá un plazo de ejecución de 90 días. Una vez concluida, el municipio avanzará con el asfaltado.

Neuquén: construirán un sistema pluvial en Valentina Norte

El proyecto se realizará en conjunto con el gobierno provincial y demandará una inversión superior a los 400 millones de pesos. Pasqualini destacó que la intervención busca mejorar la calidad de vida de las familias que sufren anegamientos cuando se registran lluvias intensas.

“Lo más importante es que este sector, que siempre se inunda cuando las lluvias son intensas, ya no volverá a vivir esas situaciones”, señaló la funcionaria. También indicó que la iniciativa forma parte del objetivo municipal de completar los servicios y el asfalto en los barrios de la ciudad.

El presidente del Instituto de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, explicó que los trabajos contemplan un sistema de evacuación de agua desde el centro del barrio hasta el canal colector de crecientes de calle San Martín. Se instalarán más de 800 metros de entubamiento, con tramos de hormigón y caños de PAD, además de cámaras de registro y cordones cuneta.

El anuncio fue recibido con expectativa por los vecinos. Elena López, quien vive en el sector desde hace 17 años, sostuvo que la obra representa una esperanza para las familias y permitirá dejar atrás el temor a perder sus pertenencias por las inundaciones.