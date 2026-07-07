En Neuquén, mensuran una parte del Parque Bardas Norte para facilitar un ingreso vial

Integrantes de la multisectorial presentaron sus cuestionamientos a todos los bloques horas antes de que la iniciativa se vote (foto Emiliano Ortiz)

El Deliberante avanzó con una mensura parcial del Parque Bardas Norte de Neuquén en una sesión de Concejo especial que se llevó a cabo hoy horas antes del receso legislativo de invierno. La iniciativa contó con unanimidad de los votos de los concejales presentes tras las modificaciones exigidas por la multisectorial que nació en resguardo de la reserva natural de Neuquén.

«Acordamos con la nueva formulación que se propuso, que esta mensura está integrada a otras mensuras y con argumentaciones jurídicas se explicó que hay distintos» espacios dijo la concejala del FIT, Julieta Katcoff al momento de justificar su voto.

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini sostuvo que las 27 hectáreas que quedaron fuera del plano que fue aprobado «están protegidas por la ordenanza general de Parque y mantiene el estatus como tal. Este sector se integra a otras mensuras, en términos legales es un espacio verde», destacó.

La ordenanza impulsada por el Ejecutivo para hacer una traza vial, contó con unanimidad de los votos en la sesión Especial (foto Emiliano Ortiz)

El proyecto que se aprobó ayer en la comisión, establecía que la mensura hecha por el Ejecutivo, quedaban definidos los límites PBN, una medida técnica que se viene solicitando hace casi una década.

La definición establecida en el segundo artículo del despacho provocó la movilización de la multisectorial en defensa del parque natural protegido de la ciudad, quienes desde ayer ingresaron por mesa de entradas y luego con argumentos legales y ambientales a todos los bloques, explicaron que había un espacio de 27 hectáreas que no están en el plano y que también pertenecen al área protegida.

La zona de contorno triangular, fuera de los planos con mensura, está ubicada al lado del campo de Golf del country que en el inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido, consiguió un permiso de uso por 20 años, a pesar de que estaba vencido la restitución al municipio de esas ocho hectáreas de la zona de reserva natura.

El proyecto de la mensura ingresó en la sesión del 2 de julio y ayer se convocó a la comisión especial para sacar despacho. Como no hay sesiones hasta el 30 de julio, la presidencia convocó hoy a una sesión especial con la aprobación del despacho como único tema del día.

La explicación a la mensura fue la ejecución del asfalto en el viejo ingreso a Rincón de Emilio, o avenida Mandalari (foto Emiliano Ortiz)

Los bloques políticos iniciaron media hora después la sesión y hasta hubo indefinición si permitir o no el ingreso de algunos vecinos de Rincón de Emilio que querían presenciar la sesión. La presidenta del Deliberante, Claudia Argumero fue en persona a habilitar el acceso del público al recinto y finalmente se aprobó la mensura por unanimidad de los votos.

Solo hablaron Sguazzini y el FIT en el recinto. El presidente del bloque oficialista explicó que la mensura era necesaria para asfaltar la avenida Mandalari, que ya está en ejecución.

Se modificó el despacho y se dejó establecido que la mensura aprobada forma parte de un «sistema integrado de varias mensuras» dentro del Parque Bardas Norte y que sus límites finales son susceptibles de ser modificados en función de las mediciones pendientes.

Desde la multisectorial se recordó que el PBN tenía inicialmente unas 500 hectáreas protegidas y que actualmente el espacio disponible luego de varias cesiones, alcanza a un poco más de 300 que están catalogadas como reserva natural y parque de la ciudad. «Ahora vamos a seguir activos para que se haga la mensura que falta y se pueda tener certeza jurídica de los límites completos del parque», dijo.

Desde la izquierda, se planteó que el voto favorable a lo que solicitó el Ejecutivo fue porque «quedó definido que hay una tarea pendiente, que son las hectáreas que no están mensuradas y que pertenecen al Parque Norte. Esperamos que se pueda recibir a los vecinos, que nos dieron sobrados fundamentos legales, técnicos y ambientales», destacó. Katcoff agregó que seguirán alerta «porque si con esta mensura se habilita algún tipo de negocio, claramente no queremos estar».