La construcción irregular de Bariloche podría ser demolida: ¿Qué pasó con otras obras?

El juez de Faltas Gustavo Contín dijo que el avance del caso de la obra irregular de la avenida Bustillo, si no se ejecutan las correcciones exigidas, podría derivar en una orden de demolición del edificio.

Ante la consulta sobre los antecedentes de casos similares, el juez aseguró a RÍO NEGRO que hay otras demoliciones decretadas en obras irregulares y no son tan excepcionales como se cree, pero admitió que “no se ejecutan” -según supone- por falta de maquinaria específica o por una demora atribuible a la secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Explicó que cuando desde su juzgado decide imponer una orden de demolición la primera responsabilidad corresponde al dueño y que “muchos la cumplen”, porque de otro modo no pueden seguir con la obra y no obtendrían nunca la habilitación para la explotación comercial o el uso que proyectaron.

Cuando el particular incumple la demolición, superado cierto plazo, debería ser ejecutada por el Estado municipal “con cargo” al titular. Contín dijo no saber cuántas demoliciones dictadas y no cumplidas se acumulan en la ciudad pero “deben ser fácilmente 20 ó 30”.

Aseguró que si el propietario no acata la orden de demolición, se expone como medida complementaria al secuestro de las maquinarias y materiales que acumule en el predio infraccionado”.