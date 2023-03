El arquitecto de la obra irregular denunciada en Bariloche, se defiende

El arquitecto Ricardo Lerchundi, expresidente del Colegio de Arquitectos de Río Negro, responsable de la obra cuestionada en la avenida Bustillo 4.400, que el Municipio de Bariloche que paralizó la construcción por irregularidades y denunció penalmente por incumplimientos, rechazó las acusaciones y se defendió.

En una nota enviada a RÍO NEGRO, el arquitecto refutó varias de las acusaciones realizadas la semana pasada por vecinos linderos a la obra en construcción y por el propio secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano, Claudio Otano.

Antes de hacer pública la situación la semana pasada, una vez que se expuso el caso en el Concejo Municipal, este diario intentó sin éxito contactar al arquitecto responsable de la obra y de manera posterior mantuvo un breve diálogo telefónico donde rechazó las acusaciones y prometió constatarlo en la Justicia.

Lerchundi respondió ahora con un escrito en el que asegura que la obra fue “paralizada y no clausurada” debido a que “hubo que correr la implantación de la construcción dado que en las excavaciones se encontró con roca madre, que no pudo ser removida con la maquinaria pesada utilizada”.

Admitió que ese “corrimiento” produjo una “invasión” de la línea de ribera del lago nahuel Huapi aunque aclaró que no se trataban de 7 metros sino un metro.

También indicó que se demolió lo ordenado pero esta situación no fue informada por la Dirección de Obras Particulares al Juzgado de Faltas.

Indicó además que la superficie cubierta es la declarada en los planos municipales y que hay una “estructura por debajo de la losa” para “fundar en terreno firme”, con un comppromiso de no hacerla habitable.

En otro punto refutó la denuncia de los vecinos respecto de la cantidad de departamentos y plantas construidas y afirmó que solo se trata de tres departamentos en dos plantas según lo informado en el expediente municipal.

La nota completa del arquitecto con su defensa:

1.-Paralización

La obra fue paralizada y no clausurada. La paralización se debió a que hubo que correr la implantación de la construcción dado que en las excavaciones se encontró con Roca Madre, la cual no pudo ser removida con la maquinaria pesada utilizada y se sugirió desde el informe geológico solicitado que no fuera dinamitada por posibles repercusiones en las construcciones linderas. Dicho corrimiento de la implantación redundo en una invasión de 2 m2 sobre el retiro de la línea de ribera, retiro que esta normado en los códigos vigentes. 1 m2 NO son 7 metros en línea de invasión (como se intenta sugerir en la foto con dibujos). Se invadió en una esquina (triangulo) de la construcción que medía 3 x 1 m. Es decir 1,5 m2.

Una vez paralizada e informados de los requerimientos de demolición solicitados por el Municipio, se procedió a demoler (con permiso del Juez de Faltas) lo que se hizo inmediatamente de comunicado el inconveniente. Esta demolición nunca fue informada por parte del área de la Dirección de obras Particulares al Sr. Juez, razón por la cual ordeno una nueva paralización (esta vez injustificada). Es decir, no hubo tal desobediencia como informa el diario Río Negro.

2.- Invasión de retiro

Como se ha dicho, el retiro contra frontal sobre el lago se invadió en 1,5 m2, pero posteriormente a ser notificados, se demolió sin demoras. De ser cierta la imagen dibujada sobre la foto aérea publicada de la línea de retiro obligatorio, y de continuar imaginariamente la línea de retiro dibujada, el denunciante (el de la casa a la izquierda de la imagen) estaría invadiendo más de la mitad de su construcción. Es decir, es una clara falacia y claramente direccionada e intencionada mentira.

3.- Superficie cubierta

La superficie cubierta construida es la declarada en los planos municipales, la que se ajusta a la normativa vigente. Lo que denuncia el Sr. Vecino es que hay una estructura por debajo de las losas de los departamentos que fue generada por la necesidad de fundar en terreno firme, algo que sucede en toda construcción con más del 35% de pendiente. Dicha superficie ya fue declarada por el propietario quien suscribe que NO será utilizada como superficie habitable, y se remedio en acuerdo con la Dirección de Obras Particulares con mampostería perimetral completa.

Sucede que el Sr. Vecino, si utilizo esa superficie (que también se generó en su construcción) como superficie cubierta no declarada, y entonces debe suponer que el propietario de la obra hará lo mismo.

4.- Cantidad de unidades habitables

De acuerdo a lo presentado en el expediente municipal, se realizarán 3 (tres) departamentos en dos plantas. Todo permitido por la normativa vigente. El subsuelo como se dijo fue amurallado, y desconozco de dónde saca el Sr. Vecino que habrá 450 m2 de superficie cubierta, pero lo invito que visite la obra una vez terminada y mida la superficie. Hacer futurología no es aconsejable en estos casos, ya que desconoce lo que realmente se construirá.

En síntesis, falacia tras falacia. Algo que sería bueno preguntarse de donde viene y quien beneficiaria que estos tres departamentos no se hagan.

Tal como el Sr. Vecino nos comentó al inicio de la obra, le molesta que le tapen a vista…que tiene desde su construcción irregular desde hace mucho tiempo….

Todo lo anteriormente expresado cuenta con documentación y consta en el expediente tramitado ante el Municipio local. Sin analizarlo, es imposible entender la obra.