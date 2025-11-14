La Sirena ya tiene su comisión vecinal

Después de dos años de intentos de regularización de la conducción barrial en La Sirena, hoy está previsto que asuman las nuevas autoridades de la asociación vecinal, luego de una jornada electoral que se llevó a cabo el domingo en Neuquén capital.



El miércoles se cumplió con el recuento definitivo de votos en La Sirena. También asumirá la nueva conducción de Confluencia Rural, donde hubo proclamación de autoridades, por presentación de lista única. La flamante presidenta de la vecinal es Antonela Stular.



Hubo un tercer sector en el llamado tardío a elecciones barriales que no presentó listas: Centro Sur.

Pero en La Sirena, que no había logrado en 2023 armar candidaturas durante las elecciones barriales de toda la ciudad y que en los llamados siguientes resultó con convocatorias desiertas, se presentaron cuatro propuestas, de las cuales tres se midieron en los padrones barriales el domingo.



La novedad fue que la segunda más votada por los vecinos, no haría uso de su lugar de oposición en la conducción: había versiones de renuncias por “incompatibilidad” con la conducción de la lista ganadora, pero al cierre de esta edición no se conocía si habían formalizado este planteo.



La nueva conducción de La Sirena estará integrada por Carolina Urra, Juan Manuel Borquez, Rocío Arias, Luis Barrera, María Chiguay y Lucas Michelli.



Como el sistema de vecinales prevé el sistema de mayorías y minorías, los otros espacios de la conducción deberían ser ocupados por la lista que resultó en segundo lugar o lista completa de la ganadora si se confirman renuncias. De un padrón de 2.217 vecinos empadronados, se contabilizaron 433 votantes.