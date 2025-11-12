La Defensoría del Pueblo ante la explosión urbana de Neuquén

“La Defensoría ha duplicado las actuaciones de oficio, antes, la intervención era a demanda”, dijo el Defensor del Pueblo de Neuquén, Gustavo Pereyra. Todos los años, el organismo realiza su informe anual ante el Concejo Deliberante de Neuquén.



Según se analizó en las reuniones de concejales el informe se escuchará en una sesión especial el 4 o el 11 de diciembre, en coincidencia con los últimos plenarios del periodo ordinario. Pereyra asumió en el cargo hace un poco más de un año, tras el fallecimiento de Jorge Rey. A pocos días de la presentación de su informe, dio algunos detalles de su primer año de gestión. Explicó que la Defensoría analiza la legislación en existencia, misiones y funciones del organismo, para llevar a cabo una reforma y “su adecuación a la realidad de la ciudad”, dijo.



El parámetro, aseguró, será el “Pacto para el Futuro” de los objetivos ambientales de la ONU que se proyectaron para 2025 – 2030. Explicó que en diálogo con otras Defensorías del Pueblo (en la provincia hay 5) observan que “los reclamos son de acceso a los servicios como en la mayoría de los pueblos, en cuanto a agua y cloacas; y cuestiones ambientales”.



Agregó que “con el fuerte crecimiento inmobiliario que tiene Neuquén, estamos haciendo consultas a los que tienen a cargo los servicios para ver qué medidas se pueden adoptar para que alcance el agua y las cloacas no colapsen”. El Defensor informó que se restableció el acuerdo existente con la Defensoría del Consumidor de la provincia para actuar en conjunto.



“Nosotros no tenemos la potestad de sancionar o apercibir situaciones de vulneración de derechos de consumidores, pero podemos asesorar e iniciar el trámite, para que la actuación la terminen ellos”, dijo.



En cuanto a la demanda de vecinas y vecinos de la ciudad, comentó que las personas llegan en busca de asesoramiento jurídico: por conflictos entre vecinos, para que se le expliquen contratos de alquiler, por problemas y trámites para acceso a la vivienda, asesoramientos en operaciones comerciales y financieras y otros problemas civiles o penales que requieren de consejos jurídicos.

Unos 30 camiones diarios salen desde el basurero petrolero en el Distrito 6 rumbo a Añelo, informó Pereyra (foto Matías Subat)



Respecto a la intervención en temas medioambientales, Pereyra dijo que la Defensoría inició actuaciones de oficio, por ejemplo, con situaciones que se observan en los ríos Limay o Neuquén. O las modificaciones y movimientos de suelos que se están realizando en la barda.

Adelantó que ya solicitó informes sobre la intervención de privados con palas y retroexcavadores en terrenos a la vera de la Ruta 7, cerca de Alta Barda.

Entre otros detalles que solicitó al municipio fue conocer qué empresas son las que están interviniendo en esos movimientos de suelo, qué proyecto de urbanización tienen, los informes de impacto ambiental presentados para el proyecto urbano y la factibilidad de los servicios de agua y cloacas en ese sector.

Lo único que se conoce de esa inversión es que fueron habilitados por la comuna para hacer una calle colectora o calle de servicio paralela a la avenida Raúl Alfonsín.

Y que son privados en un proyecto de urbanización: “queremos saber qué autorizaron” en esa zona, dijo Pereyra. “Vimos el movimiento de máquinas en la barda y salimos a pedir informes, estamos actuando de oficio, hemos duplicado estas actuaciones, antes se trabajaba solo a demanda”, sostuvo.

El Defensor del Pueblo quiere saber qué tipo de intervención tienen los privados en la zona de barda lindera a la ruta 7 y acceso a Alta Barda (foto Oscar Livera)

Indicó que si bien el transporte público dejó de liderar las quejas que antes llegaban por incumplimientos de horarios, falta de frecuencias y condiciones de seguridad, ahora reciben planteos desde los nuevos barrios porque no están en los recorridos. Otra de las actuaciones que fueron continuas en 2025 fue el reclamo por la suspensión de las pensiones contributivas para las personas con discapacidad.



Pereyra dijo que ante las primeras presentaciones se actuó en forma directa para restablecer el beneficio: se les había dado de baja la asignación sin que fueran notificados que debían presentar sus certificados médicos.

“Estamos trabajando en la fiscalización de la situación de Comarsa”, aseguró por otro lado Pereyra, quien en ese caso actúa con la subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia en el proceso de erradicar del Distrito 6 la montaña de contaminantes peligrosos que se traslada en camiones a Añelo.



Pereyra también pedirá incrementar el presupuesto de la Defensoría y un espacio adecuado para funcionar. Recordó que el lugar es mínimo para recibir la demanda diaria de personas, que requieren muchas veces de privacidad para escuchar las posibles alterativas de solución.

30 camiones diarios salen de Comarsa

“Han vuelto los retiros de volúmenes importantes” de los contaminantes que dejó la empresa tratadora de residuos petroleros Comarsa, dijo Gustavo Pereyra. Se trata de la montaña de unos 300.000 metros cúbicos de tierra con petróleo de los pozos de Vaca Muerta que fue depositada en el Distrito 6, en la autovía norte de Neuquén.

Medio Ambiente de la provincia intimó a Comarsa para que retire el basurero petrolero en un plazo de dos años. La fiscalía de Delitos Ambientales, que imputó a los dueños y gerentes de la empresa por contaminación y fraude, estimó que al ritmo de los trabajos, la basura de Vaca Muerta será evacuada en unos 10 años.

“Salen 30 camiones diarios” del lugar, precisó Pereyra. Según se le informó, la extracción del residuo peligroso se produciría en el plazo establecido por la provincia. “Luego queda el saneamiento”, del terrero que forma parte de la urbanización municipal de los lotes con servicios. Recordó que hay “biopilas” o tierra tratada que se podrá utilizar como relleno, porque es tierra tratada.