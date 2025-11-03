Claudia Argumero será la intendenta de Neuquén hasta el 29 de noviembre

El corrimiento de mandato en Neuquén capital será hasta el 29 de noviembre, según se confirmó oficialmente desde el municipio. Claudia Argumero, presidenta del Concejo Deliberante, estará a cargo de la intendencia hasta el 29 de noviembre, cuando regrese a la ciudad el jefe comunal, Mariano Gaido.



Como informó Diario RÍO NEGRO, Gaido se ausentó del país el 29 de octubre para participar de la convención de gas y petróleo en Río de Janeiro, Brasil, convocado por el gobernador Rolando Figueroa en la comitiva oficial.

Al término de la feria petrolera viajó a Barcelona, donde será parte de un encuentro de alcaldes de ciudades digitales o con administración vinculada al uso de las nuevas tecnologías. Según lo describió, la invitación le fue cursada en abril y según dijo, la oportunidad será propicia para promocionar en el mundo el Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital.

La ciudad integra el nucleamiento de los 10 municipios digitales de Argentina, con uso de IA para consultas, el pago de sus servicios y con una web interactiva para facilitar trámites. Mientras Gaido está en Europa, este mes será de definiciones en el Concejo Deliberante, a cargo de la vicepresidenta primera, Victoria Fernández.

El presupuesto municipal 2026 fue presentado el último día de octubre ante el Concejo y tomará estado parlamentario el jueves, en la sesión ordinaria. El debate sobre los números del Ejecutivo será con los secretarios del área de economía, finanzas y obras públicas. La aprobación del ejercicio 2026 será en las sesiones previstas para diciembre, con plenarios concertados el 4 y el 11.