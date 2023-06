La lluvia forma lagunas en los barrios del Alto de Bariloche

Las últimas lluvias vuelven imposible transitar las calles en algunos barrios al sur de Bariloche. En El Frutillar, Nahuel Hue, Cooperativa 258 y Malvinas se forman lagunas en las esquinas que complican a los automovilistas y mucho más a los peatones.

El Servicio Meteorológico Nacional amplió el alerta por intensas lluvias y posibles nevadas hasta este domingo.

«Esto es moneda corriente. Cada vez que llueve no hay forma de evitar llegar al trabajo con los piés húmedos. Vas viendo por donde pasar. El problema es que tampoco hay veredas: hay que tratar de evitar que los autos te salpiquen», dijo Flavia, una vecina de El Frutillar mientras aguardaba el colectivo.

Damián, otro vecino de El Frutillar, cuestionó que ante cada lluvia, el barrio se inunda. «Los autos van frenando para no comerse los pozos tapados con agua y la gente que va a pié se moja. No hay opción«, señaló el joven.

Gisela, del centro de salud Ojos de Agua, del barrio Nahuel Hue, caminaba junto a una agente sanitaria y una veterinaria por la calle central del barrio. «Tenemos un recorrido por algunas casas. ¿Cómo hacemos? No hay otra: nos embarramos. Más allá de las calles, vemos muchas casas que no están en condiciones y sin calefacción. Defensa Civil intentó evacuar a una mujer porque entraba agua a su casa pero no quiso dejar sus cosas», resaltó la operadora de Salud Mental.

La odisea de transitar los barrios del sur de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Veronica De la Guarda, presidenta del barrio El Maitén, advirtió que será «un invierno crudo». «En nuestro barrio, la gente debe esquivar dos calles -Isaías Quilahueque e Isla del Tigre. Directamente, no pasa por ahí cuando llueve. El agua arrastra mucho barro. Hicieron un pluvial enorme dos inviernos atrás, pero el desagote del pluvial no quedó bien. Estamos pidiendo que lo solucionen. El riesgo es que se pueden inundar casas», planteó la dirigente vecinal.

El presidente de la junta del barrio Malvinas, Sergio Herrero, cuestionó una obra inconclusa del Promeba en la calle Soldado Olavarría y la ruta nacional 40. «Es un enlace que deberían haber terminado hace ocho meses, pero no lo hacen. Se trata de un cruce que viene desde El Frutillar al Malvinas: ahí cruza el agua. Pasaría entonces por debajo de la ruta y se uniría con Soldado Olavarría. Es un acueducto enorme que desemboca en el Ñireco. Como no está conectado, pasan las cosas que pasan. Lo que argumentan es que no se conseguía en el país una de las piezas», objetó.

1/ 2 La odisea de transitar los barrios del sur de Bariloche. Foto: Chino Leiva 2/ 2 La odisea de transitar los barrios del sur de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Respecto a las condiciones del barrio Nahuel Hue, indicó: «El agua corre y se frena porque no hay desagüe. Encima es difícil evitar la calle principal del barrio porque las demás están muy rotas. A eso, hay que sumarle el problema de los colectivos que no respetan los horarios y que no tenemos garitas. No tenemos una sola calle pavimentada. Si ponés tu auto, se rompe. Al mío le hago el tren delantero una vez por año. Somos rehenes de una gestión que no pasa por los barrios«.

Desde el área de Servicios del municipio, aseguraron que «las máquinas están en la calle trabajando. No pueden parar. De todos modos, estamos haciendo obras para que estas situaciones no sucedan. Pero falta terminar».