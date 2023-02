Viajar en colectivo dejará de ser «gratis» en Neuquén

Desde este jueves el nuevo sistema TAS en las máquinas del nuevo transporte urbano estará operativo, y comenzará el cobro del viaje a los pasajeros en el nuevo transporte público de Neuquén. Debido a la migración del viejo sistema a las nuevas máquinas validadoras, desde que comenzó el servicio el 1 de febrero, los pasajeros no pagan el pasaje por la falta de puesta a punto del sistema de cobro.

Según precisó el secretario de Movilidad de Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, las validadoras estarán colocadas mañana en los 120 colectivos que circulan por Neuquén capital.

«No estamos cobrando el boleto, había algunas máquinas nuevas y las otras; todas dependen del sistema Nación Servicios, de la empresa SUBE, que definió comenzar la implementación una vez que estén en todas en funcionamiento en las unidades nuevas. Esto ocurrirá mañana jueves, estarán colocadas en los 120″ coches, insistió el funcionario.

Las máquinas validadoras permiten no sólo cobrar en forma electrónica el valor del pasaje (81,70 para el usuario común y 36,77 jubilados, trabajadoras domésticas y excombatientes) sino también validar el importe de una carga virtual, en los casos en los que el usuario no realice le carga en un kiosco sino por la modalidad de billetera virtual o aplicaciones bancarias.

Antes esa validación de la carga virtual sólo se podía realizar en alguna de las 20 terminales TAS que tiene el sistema SUBE en la ciudad, como en las sedes municipales, la terminal de omnibus, la estación del Ferrocarril o la sede de la UNCo.

Morán recordó que los colectivos están en pleno funcionamiento con las cámaras de seguridad y sistemas de GPS, con cumplimiento de las frecuencias.

Nuevos recorridos y posible aumento del boleto

A una semana de la implementación de los nuevos recorridos, Morán indicó que las repercusiones en redes y comentarios han sido favorables. Reconoció disconformidad en algunos sectores de la ciudad como en el sector de Colonia Nueva Esperanza, en Valentina norte, Cuenca XVI, Mercantiles y Alta Barda, sin embargo, aseguró que «son planteos de algunos vecinos para correcciones, que vamos a atender. Algunos de estos puntos tienen que ver con la llegada a la zona de los colegios y el inicio de clases, pero lo iremos ajustando».

Recordó que los nuevos recorridos surgieron luego de la modificación que hizo el área técnica de Transporte sobre los estudios de demanda y flujo que entregó la Universidad Nacional del Comahue, por lo que «se cumplió mayoritariamente con la demanda y se apuntó a los sectores no atendidos, vamos a atender a todos»; insistió.



Morán dijo que no habrá aumento de boleto en estos días, pero que está en marcha el análisis económico de los costos enero – febrero del pasaje por los aumentos del combustible y los costos salariales con la actualización salarial de los choferes a partir de la nueva paritaria, por lo que no descartó subas en cuanto se defina el nuevo esquema de costos, algo que no tiene relación con la puesta en marcha del nuevo sistema, sino con la revisión periódica de tarifas del transporte previstas en las ordenanzas que rigen al sector.