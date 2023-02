Por la polémica cambiaron los objetos prohibidos en La Fiesta de la Confluencia 2023

La Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén que se realizará entre el 14 de febrero y el 19 ya tiene restricciones que aqueja a sus asistentes. La municipalidad informó qué objetos no están permitidos en el predio, pero horas después los modificaron. Enterate qué podes llevar y qué no.

El evento de seis días con entrada libre y gratuita en el predio de la Isla 132 empezó a tener sus reclamos a partir del comunicado acerca de cuáles objetos estarán permitidos y cuales no, con algunas diferencias a las ediciones pasadas.

La decima edición de la Fiesta es por primera vez nacional, con una grilla de artistas que dejó boquiabierto a todo el país. Con grandes expectativas acerca del numero de asistentes, la municipalidad había informó acerca de los elementos que no se podían llevar al evento.

A diferencia de otros años, habían informado que estaban prohibidas las reposeras, sombrillas y conservadoras, muy utilizadas por las familias que elegían pasar las jornadas completas en la Isla 132.

Tampoco estaba permitido el ingreso de comidas y bebidas, equipos profesionales de video y fotografía, y carteras y bolsos mayores a 25×40 cm.

Por último, como en cualquier evento, no estará permitida la entrada de elementos corto punzantes, inflamables y aerosoles o explosivos de cualquier tipo.

Las críticas por prohibir comida, bebida y reposeras cambiaron las condiciones

El posteo en las redes sociales evidenció las molestias que causan las prohibiciones que se dieron desde la organización, ante el gran cúmulo de personas que se esperan. Sobre todo se reclamó por los inconvenientes de no poder ingresar con comida y bebida, por lo que se dependerá únicamente de lo que se venda en el predio. También por la restricción a las reposeras cuando se trata de espectáculos de varias horas.

«Qué hace una familia que no tiene para comprar comida en los carros o bebidas, y si en el caso que la tuviera y tampoco quiero comprar xq prefiero llevar algo hecho de mi casa, no puedo entrar??? Y se supone que tampoco me puedo sentar..déjense de joder, las pavadas que quieren prohibir…mejor preocúpense de garantizar la seguridad de todos en vez de pedir pavadas», comentó una vecina.

Otra comentarista señaló: «Siempre estoy apoyando todos y cada uno de los eventos culturales que se realizan en la Ciudad, pero definitivamente no comparto la cantidad exagerada de cosas que están prohibiendo». Además, agregó: «Deja de ser gratuita e inclusiva desde el momento en que no puedo llevar a un adulto porque no puedo llevar una reposera; deja de ser inclusiva si no puedo llevar un bebé porque también necesita su carrito y no hace falta ser padre para saber que en una cartera de 25x 40, no te entran dos pañales unas toallitas y una mamadera; deja de ser gratuita si las familias necesitan si o si tener efectivo para consumir agua o comida».

Por este motivo, el municipio decidió hacer algunas modificaciones en cuanto a los elementos prohibidos. Finalmente estará permitido el ingreso de reposeras y comida y bebida. Además, los bolsos podrán ser un poco más grandes, hasta 40×50 cm.