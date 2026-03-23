Autorizan en Neuquén la compra de armas «menos letales» para la Policía

El gobierno de Neuquén autorizó una contratación por más de 2.300 millones de pesos para adquirir las primeras armas menos letales para la policía provincia, a más de un año de la sanción de la ley que las habilitó.

El decreto 389 firmado por Rolando Figueroa autorizó al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, a realizar la contratación para la adquisición de «dispositivos de baja letalidad Byrna, sus respectivos accesorios y municiones». El monto es por más de 2.359 millones de pesos.

Según se explicó en el decreto, la compra incluye los dispositivos de baja letalidad marca Byrna, modelos SD Orange y TCR, «con sus respectivos accesorios, garrafas de CO2 y municiones calibre 0.68 mm y 0.69 mm en sus distintas variantes (PLG Kinetic, PLG Pro Training y PLG Pepper)».

Se fundamentó en la «necesidad estratégica de fortalecer el equipamiento de la fuerza provincial con herramientas de intervención menos letales, que permitan una actuación policial profesional, proporcional y ajustada a los principios de legalidad, razonabilidad y gradualidad en el uso de la fuerza».

Y se planteó que los dispositivos Byrna constituyen «un recurso operativo fundamental», ya que permiten una respuesta «disuasiva y de control a distancia, con menor impacto lesivo, priorizando la preservación de la integridad «física de la ciudadanía y del personal policial».

«Su utilización, debidamente reglamentada y ejecutada por personal capacitado, amplía el abanico de opciones intermedias entre la disuasión verbal y el uso de la fuerza letal», indica el decreto.

Su uso se habilitó a partir de la ley 3474, aprobada en noviembre de 2024 por la Legislatura.