Autorizan en Neuquén la compra de armas «menos letales» para la Policía
Rolando Figueroa firmó el decreto para facultar al ministro de Seguridad a efectuar la compra. Serán dispositivos marca Byrna, con sus respectivos accesorios y municiones.
El gobierno de Neuquén autorizó una contratación por más de 2.300 millones de pesos para adquirir las primeras armas menos letales para la policía provincia, a más de un año de la sanción de la ley que las habilitó.
El decreto 389 firmado por Rolando Figueroa autorizó al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, a realizar la contratación para la adquisición de «dispositivos de baja letalidad Byrna, sus respectivos accesorios y municiones». El monto es por más de 2.359 millones de pesos.
Según se explicó en el decreto, la compra incluye los dispositivos de baja letalidad marca Byrna, modelos SD Orange y TCR, «con sus respectivos accesorios, garrafas de CO2 y municiones calibre 0.68 mm y 0.69 mm en sus distintas variantes (PLG Kinetic, PLG Pro Training y PLG Pepper)».
Se fundamentó en la «necesidad estratégica de fortalecer el equipamiento de la fuerza provincial con herramientas de intervención menos letales, que permitan una actuación policial profesional, proporcional y ajustada a los principios de legalidad, razonabilidad y gradualidad en el uso de la fuerza».
Y se planteó que los dispositivos Byrna constituyen «un recurso operativo fundamental», ya que permiten una respuesta «disuasiva y de control a distancia, con menor impacto lesivo, priorizando la preservación de la integridad «física de la ciudadanía y del personal policial».
«Su utilización, debidamente reglamentada y ejecutada por personal capacitado, amplía el abanico de opciones intermedias entre la disuasión verbal y el uso de la fuerza letal», indica el decreto.
Su uso se habilitó a partir de la ley 3474, aprobada en noviembre de 2024 por la Legislatura.
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