El botón del router WiFi que mejora la señal al instante y casi nadie usa
Muchos routers tienen una función poco conocida que puede mejorar la conexión en segundos. Dónde está, para qué sirve y cuándo conviene usarla.
Si el WiFi anda lento o la señal no llega bien a todos los ambientes, hay un recurso que muchos pasan por alto: un botón físico del router que puede mejorar la conexión en segundos.
No es magia ni requiere conocimientos técnicos. Está en la mayoría de los equipos y su uso correcto puede marcar la diferencia.
El botón clave: WPS (WiFi Protected Setup)
El llamado “botón secreto” es el WPS, presente en gran parte de los routers modernos.
Su función principal es conectar dispositivos al WiFi de forma rápida, sin necesidad de ingresar la contraseña manualmente. Pero además, puede ayudar a:
- Facilitar conexiones más estables
- Evitar errores de configuración
- Optimizar el vínculo entre el router y ciertos dispositivos
Suele estar identificado como “WPS” o con un ícono de ondas.
Cómo usarlo correctamente
El procedimiento es simple:
- Presionar el botón WPS del router
- En los siguientes 1-2 minutos, activar la opción WPS en el dispositivo (celular, TV, notebook)
- Esperar a que se conecte automáticamente
Esto crea una conexión directa y rápida.
El otro “botón clave”: reiniciar el router
Aunque no siempre se lo menciona, hay otra acción igual de importante: reiniciar el router.
- Permite limpiar errores temporales
- Mejora la distribución de señal
- Puede aumentar la velocidad
Se puede hacer desde el botón de encendido o desconectándolo por 30 segundos.
Qué tener en cuenta
- No todos los dispositivos son compatibles con WPS
- En algunos routers, esta función puede desactivarse por seguridad
- No reemplaza una buena ubicación del router
Para mejores resultados, ubicarlo en un lugar central y elevado.
Por qué este truco se volvió viral
Porque combina tres cosas clave:
- Es rápido
- Es fácil
- No requiere apps ni configuraciones complejas
En muchos casos, un simple botón puede mejorar la experiencia de conexión sin gastar dinero.
En definitiva, conocer y usar correctamente las funciones del router puede ayudarte a tener mejor WiFi en segundos, sin necesidad de cambiar de plan o equipo.
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