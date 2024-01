Municipales de Plaza Huincul se sentarán a discutir el aumento salarial para este 2024

Este jueves, el Ejecutivo de Plaza Huincul y los representantes del gremio estatal ATE se sentarán a discutir cuáles serán los términos del incremento salarial para este 2024. La primera reunión se concretó la semana anterior y se dispuso el cuarto intermedio hasta el 18, donde se avanzará en saber no solo cuál será el piso para la mejora de los sueldos, sino también las condiciones laborales.

Los agentes municipales están pendientes del resultado que se alcance este jueves, porque se definirá allí de cuánto será el incremento, al menos para esta parte del año.

La semana anterior, el intendente Claudio Larraza había señalado que después de la reunión, empezaron a diseñar cuáles serán los términos de la paritaria. En aquella primera instancia, el jefe comunal había indicado que «se planteó la metodología y la forma de trabajo que queremos impulsar».

En este esquema es que se tratará no solo la cuestión salarial «que es lo más importante», sino «la ropa, capacitaciones y muchas cuestiones que hacen que sea parte del trabajo». Destacó que se deberá atender la suba salarial, porque no se puede desconocer los índices de inflación. Sin embargo, en ese primer encuentro no se habló de porcentajes ni si se aplicará la suba con el IPC.

En tanto, los agentes municipales, tuvieron una asamblea para definir el criterio que llevarán a la mesa de negociación de este jueves. Allí se resolvió que esperan una «compensación salarial del 50 % por el año 2023, que ingrese con los haberes de enero». Y trabajar en una propuesta salarial «2024 superadora».

Además, llevarán a la negociación la reincorporación de dos trabajadoras desafectadas de sus funciones. En este caso,