Narcotests en Neuquén: Mariano Gaido se adelantó a la ordenanza y dio negativo

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, cumplió de manera anticipada con la nueva normativa provincial y municipal que exige narcotests a los funcionarios públicos. Los análisis toxicológicos, realizados esta mañana en el hospital Castro Rendón, arrojaron resultados negativos en todas las sustancias evaluadas, según confirmaron tras el estudio.

Pese a que la Ordenanza N° 15035 de adhesión en la capital aún no fue promulgada, Gaido decidió realizar el estudio previamente. La Ley Provincial N.º 3531 establece la obligatoriedad de estos exámenes para quienes ocupen cargos electivos o de conducción en Neuquén.

Tras la realización de los exámenes, el intendente Gaido agradeció al personal de salud y destacó la importancia de la normativa. “Es un análisis que debemos realizarnos. Es parte de la responsabilidad de la función pública y de la transparencia que debemos garantizar”, sostuvo el jefe comunal.

Narcotest en Neuquén: qué dije la ley provincial y qué pasa con la ordenanza municipal

La Ley Provincial N.º 3531, que ya rige en toda la provincia de Neuquén desde este año, fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y aprobada por la Legislatura. Esta norma exige a los funcionarios municipales y provinciales acreditar exámenes toxicológicos para asumir y permanecer en sus cargos.

Con este paso, el intendente Gaido se adelantó al cumplimiento del nuevo marco normativo, el cual se aplicará a todas las autoridades del municipio una vez que la ordenanza local sea promulgada.