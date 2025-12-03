A 45 km de Neuquén, San Patricio del Chañar abre sus puertas al verano

El Balneario Municipal de San Patricio del Chañar abrió oficialmente la temporada Verano 2025-2026.

La temperatura de a poco se eleva y los balnearios de la zona comienzan sus temporadas. Así lo hizo San Patricio del Chañar, un lugar ideal para pasar las tardes de calor a pocos kilómetros de Neuquén capital.

A solo 45 kilómetros de Neuquén, por ruta 7, San Patricio del Chañar ofrece un balneario que combina naturaleza y recreación, un verdadero destino turístico de referencia durante la temporada estival.

El Balneario Municipal abrió oficialmente la temporada Verano 2025-2026 el 1 de diciembre y ya está listo para recibir a los visitantes.

El Balneario de San Patricio del Chañar está listo para recibir visitantes.

La temporada estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026. El balneario es amplio y diverso. Hay guardavidas, piletones de distintas profundidades, toboganes acuáticos, canchas, playón deportivo, sendas aeróbicas y puntos verdes para reciclado.

El intendente Gonzalo Nuñez y la viceintendenta Verónica González encabezaron el acto de inauguración y participaron en la entrega de certificados a los socorristas capacitados por los instructores Ricardo Alberto Romero y Emanuel Roco.

En su discurso, Romero solicitó la colaboración de los visitantes para mantener el predio en condiciones: “Es importante no arrojar basura, respetar a los socorristas, cumplir las normas y cuidar la higiene del lugar”.

San Patricio del Chañar, ideal para pasar las tardes de verano 2026

El balneario de San Patricio del Chañar está ubicado en Picada Sur 5, ingresando por la Ruta Provincial Nº 7. Cuenta con servicio de socorristas todos los días, de 13:00 a 20:00 hs.

Las tarifas por día, vigentes del 20/12/25 al 31/12/25, para visitantes son:

$1400 : Entrada general

: Entrada general $1800 : Carpa

: Carpa $5600 : Auto

: Auto $6300: Motorhome

La entrada es libre y gratuita para personas con domicilio en San Patricio del Chañar.