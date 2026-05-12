La feria Caminos y Sabores celebra 20 ediciones y estrena nueva sede

Caminos y Sabores, la feria más representativa de la gastronomía argentina, celebrará sus 20 ediciones del 9 al 12 de julio, con un hito en su historia: se desarrollará por primera vez en BA Ferial —nuevo nombre del predio de Costa Salguero, en avenida Costanera Rafael Obligado 1221—, con traslado gratuito desde diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gran mercado argentino estará emplazado en un espacio que, de la mano de Exponenciar SA, empieza una nueva etapa como un moderno polo de exposiciones, eventos y experiencias, que busca reconectar a la ciudad con el Río de la Plata, con una propuesta que integra lo ferial, lo gastronómico y lo cultural.



Este año, al realizarse el fin de semana largo de julio, en coincidencia con el inicio de las vacaciones de invierno en muchas provincias, ofrecerá un plan ideal para toda la familia, así como para la llegada de visitantes de distintos lugares del país.



El nuevo predio es un salto de escala para Caminos y Sabores edición BNA, que sigue creciendo y proyectándose hacia el futuro. Para facilitar el acceso, la organización proveerá transporte gratuito desde diferentes puntos de la ciudad.

El encuentro entre producción, identidad y mercado



Desde su creación en 2005, Caminos y Sabores se consolidó como una plataforma clave para visibilizar alimentos, bebidas, artesanías y destinos turísticos de toda la Argentina —impulsados por el trabajo de productores—, que no solo se sostiene en el tiempo, sino que sigue creciendo y fortaleciendo el espíritu emprendedor. Según los organizadores, “cumplir 20 ediciones es la confirmación de que Caminos y Sabores se transformó en un espacio imprescindible para visibilizar el trabajo de las economías regionales y generar oportunidades reales de crecimiento”.



Durante cuatro días, la feria reunirá a cientos de productores de todas las regiones del país, en una experiencia que combina sabores, cultura e identidad.

Un espacio que genera negocios reales



Más allá de la experiencia para el público, la feria se presenta como una plataforma clave para el desarrollo comercial. Las rondas de negocios se consolidan año tras año como un espacio estratégico donde comienzan alianzas con supermercadistas, distribuidores y compradores clave, que muchas veces trascienden el evento.



Según el balance del año pasado, Caminos y Sabores edición BNA superó las expectativas con el paso de más de 100.000 visitantes, la participación de 500 emprendedores y más de 50 chefs en escena. Además, se concretaron operaciones por más de $10.000 millones y más de 300 reuniones de negocios.