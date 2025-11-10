Neuquén hacia la «ciudad de los 15 minutos»: $8.000 millones para renovar sus calles y mejorar la conectividad

La Municipalidad de Neuquén finalizó la repavimentación de la calle Entre Ríos y anunció una inversión total de 8.000 millones de pesos para sumar más de 3.000 cuadras de asfalto nuevo y repavimentaciones en la ciudad. Los trabajos en Entre Ríos, entre Independencia y Leloir, forman parte del ambicioso Plan de 3.000 cuadras impulsado por el intendente Mariano Gaido, que busca renovar arterias troncales que ya cumplieron su vida útil.

La obra en Entre Ríos abarcó 20 cuadras e incluyó la renovación de la ciclovía. Paralelamente, el municipio ya inició o está por iniciar esta semana trabajos de repavimentación en Belgrano, Roca y San Martín, y continúa con las tareas en Independencia y Combate de San Lorenzo.

Una inversión millonaria para el desarrollo de la capital

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, detalló que la inversión de 8.000 millones de pesos proviene del presupuesto municipal neuquino y se enmarca en el programa «Orgullo Neuquino». Este plan contempla la mejora de 20 avenidas troncales y un total de 3.400 cuadras de asfalto y repavimentación, buscando acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad, que, según indicó, suma 20 familias por semana.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, destacó que si bien se preveían 240 cuadras para este año, se estima superar las 400. Subrayó que la repavimentación es un «concepto nuevo» para extender la vida útil de las calles más antiguas por 15 años, y aseguró que el objetivo es renovar el 5% de las 10.000 cuadras pavimentadas de la ciudad anualmente, lo que permitiría renovar la totalidad en 15 a 20 años.

La presidenta del Concejo Deliberante a cargo de la intendencia, Claudia Argumero, resaltó que estas obras son fundamentales para la planificación urbana y el objetivo de lograr que los vecinos puedan llegar a cualquier punto de la ciudad en 15 minutos. Desde la subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, agregó que también se están repavimentando 63 cuadras con adoquines en el oeste para homogeneizar el pavimento flexible.

La vecina Mariana Perticone, de la comisión vecinal del barrio Santa Genoveva, expresó su satisfacción por los trabajos en Entre Ríos, considerándolos un «avance impresionante» para el barrio y la conectividad de la ciudad.