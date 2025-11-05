Cómo aumentarán las tasas municipales a partir de enero de 2026 en Neuquén

El secretario de Finanzas de la comuna, Fernando Schpoliansky aseguró que las tasas municipales seguirán con ajustes trimestrales a partir de enero, según se planteó en la ordenanza tarifaria. «Lo más saliente, es la eliminación de dos tasas que afectan al comercio y a las grandes industrias», dijo el funcionario.

El presupuesto 2026 de la gestión Gaido y la ordenanza tarifaria tomarán estado parlamentario el jueves en la sesión ordinaria del Concejo y luego los números se discutirán en comisión.

La modalidad de ajuste trimestral por el índice de precios al consumidor se implementó a partir de 2024 y se mantuvo este año. «No hay modificaciones en la tarifaria de este año, se mantiene el ajuste trimestral por IPC», dijo Schpoliansky. Según la previsión, en enero se aplicaría un 7% de incremento a las tasas municipales en función del trimestre octubre, noviembre y diciembre.

Destacó que se quitarán dos tasas que afectaban al sector comercial y a las grandes industrias: la tasa del plan forestal y habitacional y en el caso de los negocios, la tasa de los residuos comerciales. Los dos tributos se crearon el año pasado para reforzar los ingresos municipales para infraestructura, ya que iban destinados a la inversión para lotes con servicio, cuando Nación abandonó la obra pública y el financiamiento para los loteos.

«Se va a sostener la obra pública, pero sin esta incorporación. Será como antes, pagarán la licencia comercial», adelantó Schpoliansky. Agregó lo que se había adelantado en conferencia de prensa durante la presentación del presupuesto: los negocios de la ciudad tendrán la posibilidad de reducir en un 20% el monto de la licencia comercial 2026 si adhieren al botón de descuento.

No habrá modificaciones para la tasa vial -que se cobra en las estaciones de servicio- y la tasa CAN, que se cobra en la boleta del consumo de energía eléctrica.

Schpolioansky recordó que desde que se implementó la tasa por el plan forestal y habitacional «hubo modificaciones» hasta que se planteó un cobro del tributo a los dueños de comercios que declaren más de 3.000 millones de pesos anuales. «Se vuelve al esquema original de licencia comercial», insistió.

«La medida buscará darle más impulso al sector comercial, de acompañamiento con políticas de disminución de impuestos: el año pasado se redujeron 45 tasas, y ahora se eliminan estas dos«, planteó.

Aseguró que el financiamiento del programa de lotes con servicio saldrá de fondos del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) y del tesoro municipal. «Se quiere ayudar y reactivar, seguimos con las políticas de lotes con servicios», insistió.

Los botones de descuento: de 50 a 100%

Schpoliansky defendió el plan de descuento a familias neuquinas que le permitirá a los contribuyentes de la ciudad, adherir al 50% de reducción de lo que pagan de servicios retributivos. Los comercios de patrimonio local podrán acceder hasta un 40% del pago de los de tributos y un 30% se prevé para las empresas de capitales neuquinos.

En el caso de jubilados, pensionados, personas con discapacidad y organizaciones sin fines de lucro, el descuento de retributivos será del 100% en 2026 siempre que adhieran al botón de descuento.

El plazo para adherir al beneficio es el 15 de diciembre, a través de la página municipal. «Es a demanda, se tiene que pedir y operará automáticamente a partir de enero solo en el caso de los que ingresen el pedido», sostuvo.

Describió que en 2025, el ingreso municipal por retributivos alcanza a unos 800 millones de pesos en un caudal de ingresos mensuales de la comuna que supera los 15.000 millones de pesos. En total, el padrón de contribuyentes de la ciudad supera los 114.000 frentistas.

«La idea es acompañar al industrial y comercial con la eliminación de dos tasas y en el caso de las familias neuquinas se hace con hasta un 50% de quita en los retributivos porque la situación económica no está bien», insistió.

Mariano Gaido presentó un presupuesto para 2026 de 557.000 millones de pesos, de los cuales un 45% corresponden a recursos propios y el 55% restante a fondos participables del orden nacional, provincial y de regalías hidrocarburíferas.

Sobre el impacto de las medias en las cuentas de la ciudad, Schpoliansky aseguró que «no afecta el equilibro fiscal, se mantiene el superávit corriente del 42% y en absoluto afecta el equilibrio, se trata de bajar la presión fiscal para acompañar al sector», insistió.