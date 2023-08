Nuevo desalojo en Las Perlas: desocuparon las tierras y la policía custodia la zona

Esta mañana se inició un nuevo proceso de desalojo de las 50 familias que tomaron tierras en Las Perlas. Según el referente vecinal, Carlos Aimazo, «esta vez trajeron como 500 policías», lo cual despertó un gran temor en los vecinos, quienes temen una escalada de violencia en el lugar. Además, el colaborador y vocero de los vecinos, Pablo Díaz, indicó en RÍO NEGRO RADIO que están quemando las viviendas, cortando el puente y contó cómo está la situación en el lugar. Para las primeras horas de la tarde, la situación se mantenía en tensión, pero sin cambios. Desde la fiscalía negaron que sea un desalojo y lo categorizaron como una desocupación de las tierras.

Según Díaz, hay policías de civil en el lugar y son quienes están instigando el corte. También, afirmó que buscan poner a los vecinos en contra de los vecinos.

Durante las primeras horas de la tarde hubo un corte de los vecinos en uno de los extremos del puente y otro de efectivos policiales, en el otro extremo. Pasadas las 18, desde fiscalía confirmaron que «se le entregó el predio al propietario y se dispuso custodia mientras se hacen tareas para evitar nuevos intentos de ocupación».

La toma en cuestión comenzó el 6 de julio, cuando unas 50 familias se instalaron en un terreno desocupado. Su objetivo era exigir una solución habitacional. La semana pasada, la Justicia ordenó el desalojo, la policía llegó al lugar, retiró material, pero luego los vecinos volvieron pacíficamente. La intención se sostenía: que el Municipio de Cipolletti o la Provincia intervengan y los ayuden a tener un lugar donde vivir.

En ese momento, aseguraron que se trataba de una toma pacífica, pero que permanecerán en el lugar «hasta las últimas consecuencias». Ese día parece haber llegado hoy porque los vecinos de la toma se encontraron con una fuerte presencia policial en el lugar, minutos después de las 8.

El terreno sería de una forestadora, pero los vecinos afirman que está abandonado desde hace años y no tiene un cerco que lo delimite. Además, vuelven a aclarar que están dispuestos a trasladarse a otro lugar, mientras les garanticen la solución habitacional.

El colaborador y vocero de vecinos de Las Perlas, Pablo Díaz, habló en RIO NEGRO RADIO acerca de la situación que se está viviendo en la zona. «Esta madrugada llegó la policía de Río Negro y Neuquén, ya están quemando las viviendas de las personas«, relató.

Hay alrededor de 100 personas en el lugar, debido a que el personal policial no deja ingresar a los demás. «La mayoría trabaja en Neuquén y tienen anotado sus domicilios en esa localidad, entonces no los dejan pasar el puente, solo a quienes tienen el domicilio registrado en La Balsa«, explicó Díaz.

En cuanto a las conversaciones con el municipio para solucionar el problema habitacional, el vocero de los vecinos comentó que «el intendente no ha dado la cara». Indicó que ayer intentaron establecer un diálogo con el ejecutivo mediante un delegado y este les dijo que «no hay tierras para reubicar a la gente».

Por otro lado, Díaz comentó que hay dos tomas más cerca, pero que «a la única toma que están perjudicando en este momento es a la toma 6 de junio por el predio». Manifestó «la forestadora está vendiendo los lotes excesivamente caros y resulta que la gente está dispuesta a pagar, pero no quieren negociar con la gente«.

Nuevo desalojo en Las Perlas: qué dijeron desde la fiscalía sobre el hecho

Desde la fiscalía aseguraron que este martes estuvieron presentes los fiscales titulares Guillermo Ibañez y Diego Vazquez. Y contextualizaron que en la zona se están llevando a cabo dos ocupaciones: «Por un lado está la zona cercana a Cañadones que pertenece al municipio y a la cooperativa Ruca, ahí no se han realizado operativos. Pero la otra zona pertenece a una forestadora, esa empresa solicitó recuperar los terrenos con la acreditación correspondiente».

Explicaron que las ocupaciones viven diferentes situaciones y aseguraron que el desalojo que se realizó fue en una zona donde no hay una ocupación permanente. «Hay dos situaciones distintas en los sectores, uno permanece ocupado de forma permanente, pero en este sector donde se realizó el operativo, no es la misma situación y tiene otra extensión, es complejo. No hay un informe preciso de la cantidad de personas que hay porque no permanecen todos en el lugar, lo mismo ocurrió hace unos días cuando se realizo una desocupación del predio», plantearon

Remarcaron que el operativo se realizó no es un desalojo sino una orden de cesar el delito: «No hay una ocupación permanente de la tierra, no hay persona residiendo efectivamente en el lugar por eso no es un desalojo sino una orden de cesar el delito continuado de la usurpación de tierras, para limpiar el lugar y ponerlo a disposición de los propietarios».

Nuevo desalojo en Las Perlas: las familias quieren comprar los terrenos

El vocero de las familias aseguró que la única forma de destrabar el conflicto es mediante la reubicación de todas las familias o un porcentaje. «La gente va a ir hasta las últimas consecuencias porque necesitan un techo», afirmó.

Díaz señaló que son familias que se encuentran en una situación muy vulnerable. «Esta gente no tiene ni vivienda, ni salud, ni educación, los niños están casi desnutridos, estamos viviendo una etapa jodida», comentó.

«La semana pasada una señora tenía su casilla hecha, había llevado sus pocas pertenencias y la policía se la desarmó y se la quemó«. «Estamos viviendo en un país sin corazón, no estamos pidiendo que los regalen, la gente está pidiendo que se les dé para poder comprar, que puedan tener su techo, su vivienda digna», resaltó.

Escuchá al vocero de los vecinos, Pablo Díaz, en RÍO NEGRO RADIO:

