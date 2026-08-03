Neuquén baja impuestos y suma exenciones para incentivar la actividad económica

Los beneficios incluyen la eliminación definitiva de 52 tasas, la exención de licencia comercial durante los primeros 12 meses para negocios nuevos y 10 meses de patentamiento gratis. Foto: archivo Matías Subat.

La municipalidad de Neuquén consolidó un esquema de reducción impositiva para potenciar el sector privado, sostener la generación de empleo local y acompañar el crecimiento expansivo de la ciudad.

Con la eliminación de 52 tasas, exenciones totales para comercios y vehículos 0 km, incentivos industriales y beneficios para los vecinos, el municipio busca impulsar la economía urbana capitalina.

«Esquemas impositivos para la ciudad que son únicos en el país»

«Las medidas han sido tendientes a darle un impulso a la actividad económica de la ciudad, más allá de todo lo que se genera por la propia actividad», afirmó Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica.

Los beneficios impulsados incluyen la eliminación definitiva de 52 tasas, la exención de licencia comercial durante los primeros 12 meses para negocios nuevos y 10 meses de patentamiento gratis para vehículos 0 km comprados en la ciudad.

Sobre esto último, la medida fue aprobada por el Ejecutivo y deberá ser ratificada por el Concejo Deliberante. Una vez sancionada la ordenanza, tendrá efecto retroactivo por seis meses para incluir a quienes adquirieron un 0 km en ese período.

Otra medida que se sumó a la eximición impositiva es el régimen de tasa 0 para el nuevo Parque Industrial Capital (PIC). El proyecto registró la solicitud de 400 empresas y una demanda superior a 750 hectáreas.

«Estamos generando un sistema contributivo en la ciudad de Neuquén que va cada día más desescalando desde el punto de vista tributario, cada día generando menor presión para que esto fluya en la actividad económica», remarcó Contardi.

El esquema tributario sumará nuevas herramientas en los próximos meses: un proyecto destinado al sector gastronómico que otorgará beneficios impositivos a los restaurantes que incorporen vinos y aceites de oliva de producción regional.

«Este año la ciudad de Neuquén viene básicamente generando esquemas impositivos para la ciudad que son únicos en el país«, resaltó.