Obras en Neuquén: Mariano Gaido sostiene la inversión en el plan de asfalto

El intendente Mariano Gaido aseguró que el plan de pavimentación de la ciudad continúa en marcha y afirmó que el objetivo del municipio es completar la red vial urbana. El jefe comunal sostuvo que el equilibrio de las cuentas municipales permitió destinar recursos a infraestructura.

«Desde el primer año de gestión tuvimos consecutivamente superávit y una administración eficiente. Ese orden económico no quedó en un balance: se transformó en obras para cada barrio de la ciudad», afirmó.

El plan de pavimentación que impulsa la gestión de Mariano Gaido

Gaido recordó que uno de los momentos de mayor impulso para el plan fue durante la pandemia de coronavirus, cuando el municipio decidió mantener la ejecución de obras. «Mientras otros frenaban la obra pública, nosotros decidimos acelerar. Porque sabíamos que cada obra también significaba empleo para los neuquinos», expresó.

En el primer mandato se ejecutaron alrededor de 1.500 cuadras de pavimento en barrios como Valentina Sur, Valentina Norte, Canal V, Melipal, Gran Neuquén Norte, Alto del Limay y Confluencia, además de corredores como Huilén, Godoy, Poliansky y Luis Beltrán.

El jefe comunal señaló que, en una segunda etapa, los trabajos se extendieron a nuevas avenidas y calles troncales, entre ellas Solalique, Anaya, Ignacio Rivas, Saavedra, Tronador, Saturnino Torres, Boerr, Soldi y Néstor Barros, junto con obras de completamiento en distintos barrios. También destacó la ejecución de pluviales como parte de esos proyectos.

Foto: Municipalidad de Neuquén.

Sobre la planificación, Gaido sostuvo: «Las ciudades se transforman cuando hay planificación, decisión política y continuidad«. Además, remarcó que las obras de pavimentación fueron acompañadas por infraestructura hidráulica y aseguró que el municipio ya desarrolló más de 350 kilómetros de pluviales.

Además, el intendente recordó que el año pasado comenzó el denominado Plan 3000 Cuadras, que incluyó intervenciones en sectores como Rincón del Río, Rincón de Emilio, Los Pumitas y Z1. Actualmente continúan nuevos frentes de pavimentación junto con otras obras de infraestructura, entre ellas la Gran Avenida, el Nodo Vial Acceso Norte, la avenida Crouzeilles y nuevos tramos del Paseo Costero.

Como parte de ese esquema de trabajo, Gaido sostuvo que el municipio busca completar el pavimento en toda la ciudad. «Nuestro objetivo nunca fue hacer más cuadras que nadie. Nuestro objetivo es que los neuquinos tengan todas las mismas oportunidades, sin importar el barrio en el que vivan», afirmó.

«Las grandes ciudades no aparecen de un día para otro. Se construyen todos los días, con planificación, con administración responsable y con obras que llegan a cada barrio», dijo Gaido y concluyó: «No queremos que un vecino recuerde si su calle era de tierra; queremos que las próximas generaciones ni siquiera sepan que alguna vez lo fue”.