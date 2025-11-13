Obras estratégicas en Neuquén: así avanza la repavimentación en Independencia, Roca y Belgrano

El plan de repavimentación en la ciudad de Neuquén continúa su avance y ya superó la renovación de 200 cuadras, superando las proyecciones iniciales para este tramo del año. Actualmente, se están llevando a cabo trabajos sobre calle Independencia, en el tramo comprendido entre Illia y Borlenghi, donde la obra se encuentra en su etapa final.

Según informó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad, la próxima semana comenzarán nuevas intervenciones en calles Roca y Belgrano. La funcionaria destacó que se trata de vías de alta utilización diaria que requerían una renovación urgente debido a su vida útil cumplida y el intenso tránsito que soportan.

Fuerte inversión y más de 240 cuadras proyectadas en Neuquén

Pasqualini precisó que el ambicioso plan municipal contempla la repavimentación de más de 240 cuadras en diferentes puntos de la ciudad, de las cuales un número significativo ya ha sido completado. Además, subrayó que la inversión para este año supera los ocho mil millones de pesos, financiada íntegramente con presupuesto neuquino y ejecutada con mano de obra local.

«Las cuentas ordenadas permiten hacer un mantenimiento, hacer asfalto nuevo, hacer avenidas troncales, pensar en darle funcionalidad a la ciudad», resaltó.

Por su parte, Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura, brindó detalles sobre los trabajos en calle Independencia. «Terminamos con lo que es la nueva carpeta», explicó, y adelantó que ahora solo resta completar la señalización horizontal y recomponer la bicisenda para restaurar las condiciones previas a la intervención.

Bruno detalló que las intervenciones se basan en dos criterios principales: la renovación de calles cuya carpeta asfáltica ha cumplido su vida útil, estimada entre 15 y 20 años, y la reparación de aquellas que presentan un excesivo bacheo debido a múltiples intervenciones para la instalación de servicios o roturas.

Finalmente, la subsecretaria anticipó que el objetivo de la gestión es alcanzar un estándar de mantenimiento de aproximadamente 500 cuadras por año. «Eso nos mantendría dentro de un buen estándar de renovación de todo el pavimento», concluyó Bruno.