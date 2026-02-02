Fiesta de la Confluencia 2026: ya está habilitada la última tanda de entradas para los buenos contribuyentes de Neuquén

Fiesta de la Confluencia en Neuquén: ¿cuáles son las artistas más pedidas para su edición 2026?

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 no para de romper récords antes de su inicio. El festival, consolidado como el más convocante de la Patagonia y uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina, genera una expectativa sin precedentes en la Isla 132.

Según confirmó Maria Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, la respuesta del público ha sido inmediata: en pocas horas se entregó una primera tanda de 14.000 entradas y recientemente se terminaron otras 5.000. Por este motivo, hoy lunes desde las 8:30, se habilitó nuevamente el portal oficial para entregar 5.000 entradas adicionales.

Cómo obtener tus entradas para el sector preferencial de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén

El beneficio está diseñado para que los vecinos vivan la experiencia «a otro nivel», permitiendo el acceso al sector preferencial, el área más cercana al escenario principal donde brillarán artistas como Luck Ra, Trueno, Dillom y No Te Va Gustar.

Para acceder al beneficio, el proceso es 100% digital:

Ingreso a la web: Entrar al sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén. Validación: Seleccionar la opción “Sos buen contribuyente”. Registro: Completar los datos solicitados. El sistema verificará automáticamente que no existan deudas pendientes en tasas municipales. Código de canje: Una vez validado, el usuario recibirá un correo electrónico con un código único. Entrada 1: Con ese código, se debe ingresar a la plataforma Entrada Uno para finalizar el canje y obtener los tickets digitales.

Es importante recordar que no basta con ser residente o tener el DNI a mano. El sistema cruza datos en tiempo real para asegurar que el contribuyente sea persona física y esté al día con sus obligaciones tributarias municipales.

En caso de registrar deudas, el código no será emitido hasta que se regularice la situación.