Piden respuestas por la falta de geriátricos habilitados en Bariloche

Los familiares de adultos mayores residentes en el geriátrico El hogar de Su pidieron la intervención del estado municipal y la declaración de la emergencia. Sucede que de los diez geriátricos que funcionan en Bariloche, solo tres están habilitados y uno de ellos deberá cerrar sus puertas a fin de mes ya que el inmueble fue vendido.

Plantearon que más allá de los pocos establecimientos habilitados, la cantidad de camas no logra contener la demanda de una ciudad con 150 mil habitantes. Esta preocupación se trasladó en la comisión legislativa del Concejo Municipal este miércoles por la mañana.

«Nos avisaron que cerraban el geriátrico con 30 días de anticipación. Hay personas que no tienen sus viviendas adecuadas para recibir a los abuelos. Muchos necesitan atención las 24 horas y la gente trabaja. Una hora de atención personalizada para un adulto mayor cuesta 1.600 pesos«, señaló Claudia Salicas que tiene un familiar en el geriátrico El hogar de Su y agregó: «Varias residencias funcionan en inmuebles alquilados. Lo que hoy nos pasa a nosotros, les puede pasar a otros».

Uno de los cuestionamientos fue la ausencia del estado en una problemática sensible de la ciudad. «Estamos a 15 días del cierre de la residencia y hay una gran ausencia del estado. No tenemos posibilidad de elección para dejar a nuestros mayores. Solo podemos optar por residencias que no estan habilitadas aunque tampoco tienen cupo», añadió Salicas.

Manifestó que el valor mensual de las residencias ronda los 250 mil a 350 mil pesos. «Hablamos de residencias que no están habilitadas, entonces Pami no cubre. Las normativas que pone Pami corresponden a establecimientos de Buenos Aires o de las grandes ciudades», resaltó.

La concejal Roxana Ferreyra planteó la posibilidad de crear «una residencia del estado en Bariloche«. «Ese proyecto es a largo plazo y los plazos de nuestros familiares son más cortos», replicó Salicas.

Actualmente, el Hogar de Ancianos El Descanso de Jesús tiene capacidad para 20 abuelos y en este momento, tiene 18. Se trata de una asociación sin fines de lucro que recibe adultos mayores en condiciones de abandono o indigencia, derivados por la Secretaría de Desarrollo Humano de Río Negro.

La presidenta del Concejo Municipal Natalia Almonacid recordó que, según la legislación, las residencias para adultos mayores deben tener habilitación comercial y la certificación de la Cuarta Zona Sanitaria. «Además, deben tener un médico cada 20 personas las 24 horas. Esta es una de las regulaciones que complejiza la apertura. La mayoría de las residencias no están aprobadas por Pami porque deben pasar por estos procedimientos», explicó.

Sugirió convocar a una mesa de trabajo con los representantes del Consejo de Adultos Mayores y con Alejandra Huenchupan, la directora de Adultos Mayores de Río Negro a fin de evaluar la posible flexibilización de las normativas para que las residencias sean habilitadas «sin que eso implique una mala calidad del servicio«.

«Más allá de flexibilizar las habilitaciones, la cantidad de camas que hay no se condice con la cantidad de personas en Bariloche. Va a seguir quedando gente afuera. Hay que pensar en algo alternativo. Una gestión público privada», concluyó Salicas.