Tortoriello irá por la intendencia de Cipolletti si no llega a la gobernación

La principal aspiración política de Aníbal Tortoriello es lograr la gobernación de Río Negro en 2023. El diputado nacional por JxC sonó con fuerza en 2019, pero finalmente optó por buscar la relección en Cipolletti, disputa que perdió por un puñado de sufragios en manos de Claudio Di Tella de Juntos Somos Río Negro.



El empresario aclaró en varias oportunidades que será candidato a gobernador, sin embargo no descarta volver a disputar la intendencia. Eso sucederá en caso de perder la provincia y que los tiempos electorales se lo permitan.



Es que la estrategia de JSRN; principalmente de su mentor y senador nacional Alberto Weretilneck, es que las municipales y provinciales sean simultáneas para arrebatarle esa posibilidad a Tortoriello, hoy principal opositor al oficialismo que gestiona la provincia desde hace más de una década.



«Lo que tengo claro es que JxC volverá a gobernar la intendente de Cipolletti. En las últimas elecciones legislativas -14 de noviembre pasado- los cipoleños manifestaron un rechazo a la actual gestión,» indicó el cipoleño que hoy tiene previsto volver a Buenos Aires.



Sobre sus candidaturas fue muy claro: «Hay dos alternativas; una es que yo sea candidato a intendente en caso de perder la gobernación y que me den los tiempos electorales. Pero en el caso que no me toque a mí, ya estamos trabajando con posibles candidatos de nuestro sector en Cipolletti. No puedo dar nombres todavía, pero estamos trabajando», indicó.



Tortoriello fue muy duro con la gestión de Di Tella, con quien perdió por 200 votos en una polémica elección municipal que derivó en denuncias del empresario sobre la campaña que hizo el oficialismo.



Cipolletti no es un distrito más en el mapa político de la provincia. No solo es una de las ciudades con mayor caudal de votos, sino una de las principales usinas de poder de JSRN.



La llegada de Di Tella significó recuperar la ciudad a Weretilneck quien fue intendente entre 2003 y 2011. Luego, llegó el peronismo con el triunfo de Abel Baratti que fue impulsado por el propio senador. En esa elección, Weretilneck pretendía que Di Tella participe, pero el médico le dijo que no.

En 2015 Tortoriello, que venía del sector privado y con nula participación política, sorprendió y llegó a la intendencia. Uno de los principales desafíos políticos del senador es mantener a JSRN en el poder.



Tortoriello auguró un «contundente» triunfo de JxC en la ciudad, independientemente de si es candidato o no. «La gestión será igual a la mía, no importa el nombre, pero vamos a garantizar que la obra pública vuelva a Cipolletti porque esta gestión es un desastre».