Ponen fecha para la inauguración de 25 cuadras de asfalto en el barrio Batilana de Neuquén

La obra de pavimentación sobre 25 cuadras en el sector Batilana, cercano a Alta Barda, se encuentra en su etapa final y su inauguración está prevista para dentro de 15 a 20 días, según informaron desde la Municipalidad de Neuquén. Los equipos ya están colocando la carpeta asfáltica tras haber completado la fase de construcción de cordones cuneta.

Estos trabajos forman parte del plan “Orgullo Neuquino”, que proyecta la pavimentación de un total de 3.000 cuadras en la ciudad, con una inversión de $1.000 millones provenientes del superávit municipal.

“Estamos desarrollando este plan en diferentes barrios, como Confluencia, Los Pumitas, Valentina Sur, Urbanización Bosh, Parque Industrial y San Lorenzo”, puntualizó el intendente Mariano Gaido. El jefe comunal adelantó que la finalización de las obras en Batilana coincidirá con la de otros frentes en Confluencia, Valentina y Z1.

Presentarán un nuevo crédito para financiar obras de servicio en Neuquén

Por otro lado, Gaido anunció que durante la tarde de hoy se realizará una audiencia pública en los barrios Pacífica, El Morro y Juvenil. El objetivo, según detalló, es presentar junto al gobierno provincial un nuevo crédito para financiar obras de servicios básicos, como redes de agua, en esos sectores.

El intendente anticipó también “la llegada del asfalto a Islas Malvinas y Villa Ceferino, garantizando que el alcance sea equilibrado”. El funcionario resaltó que el programa se concreta gracias a la administración de los fondos municipales.

Desde el área de Infraestructura, el secretario Alejandro Nicola, destacó el ritmo de la obra en Batilana. “Ya estamos completando el pavimento en todas las cuadras. Las máquinas trabajan de manera continua”, afirmó, y agregó que previo a la pavimentación “se realizó una revisión exhaustiva de la infraestructura enterrada para asegurar la calidad y durabilidad de los trabajos”.