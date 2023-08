Por falta de pago de los subsidios, amenazan con un paro en el transporte de Bariloche

Los choferes de la empresa Mi Bus podrían realizar un paro de transporte el próximo lunes si no tienen respuestas a los reclamos por sumas adeudadas a los 240 trabajadores.

El secretario general de UTA Bariloche, Pablo Figueroa, confirmó que se adeuda «una diferencia salarial de abril y mayo» que surgió del último acuerdo paritario como así también una suma no remunerativa de 32 mil pesos.

«El problema es que el estado provincial no ha realizado las rendiciones de los subsidios a nivel nacional. Por ese motivo, Nación tiene retenidos los subsidios. Y en esos subsidios que se adeudan están los fondos para los incrementos salariales», especificó Figueroa.

El gremio dio un plazo hasta este viernes: si mañana no se realizan los pagos correspondientes, a primera hora del lunes iniciará una retención de servicios.

El gerente de Mi Bus, Juan Pablo Follonier, recordó que en marzo se firmó un acuerdo paritario que establece aumentos escalonados para los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. También incluyó un retroactivo a abril y mayo.

«Estamos abonando ese acuerdo, pero nos falta el retroactivo de abril y mayo. El tema es que no hemos recibido las partidas de subsidios de Nación por una cuestión administrativa y un problema en la rendición de fondos entre provincia y municipio«, explicó.

La empresa recibe 43 millones de pesos en concepto de subsidios por parte del gobierno nacional y una suma idéntica del gobierno provincial, pero el último convenio con Nación exige que provincia rinda el subsidio para abonar.

El miércoles, la Secretaría de Trabajo de Río Negro convocó a una audiencia conciliatoria a partir del reclamo de la UTA, pero al no haber acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes.

«La empresa dice haber afrontado algunos aumentos, pero no la totalidad porque le adeudan subsidios nacionales. Estamos en una trampa porque hasta que la provincia no rinde, Nación no libera los fondos. La semana pasada, junto al intendente Gustavo Gennuso, enviamos una nota al secretario de Transporte pero no hemos tenido respuestas», señaló la jefa de Gabinete Marcela González Abdala.