Qué quiere hacer Walter Cortés con la basura en Bariloche

El plan del gobierno municipal de Bariloche para encaminar la gestión del basural y garantizar un tratamiento eficiente de los residuos en el corto plazo tiene como pieza central el llamado a licitación pública para incorporar un nuevo operador privado, con la mira puesta en una “transición” hacia la apertura del mil veces prometido vertedero regional.

El intendente Walter Cortés dijo que -en el esquema que se plantean- la locación actual nunca será “remediada” con el fin de aplicarla a otro destino, ya que en el mejor de los casos eliminarán las celdas de enterramiento y continuará allí en forma “permanente” el centro de acopio y “enfardado” de los residuos, para llevarlos a otro sitio de disposición final.

Cortés subrayó que el salto cualitativo será el basurero regional, en un horizonte de tres o cuatro años, y con la necesaria participación de la provincia. La ubicación definida es hacia el este, en zona de estepa, pero el centro de “separación y transferencia” de los residuos debe estar dentro del ejido. Y según el intendente para este paso intermedio “no hay otro sitio” que el vertedero actual.

El municipio quiere incorporar un operador que se encarge del tratamiento integral, separación y recupero de residuos. (Alfredo Leiva)

Dijo que su decisión es salir de la seguidilla de contrataciones directas que implementó su antecesor Gustavo Gennuso, justificado en razones de “necesidad y urgencia”. En los últimos dos años delegó la operación del vertedero en la empresa Rowing SA, con una remuneración pactada en dólares. La nueva gobierno se propuso involucrar al Concejo, que debe discutir y aprobar los parámetros para la licitación. Gennuso también lo intentó, pero no consiguió los votos.

El problema del vertedero ubicado sobre la ruta 40 Sur, a unos ocho kilómetros del centro de la ciudad, es de los más calientes que heredó Cortés y desde hace años ha sido señalado como un grave “pasivo ambiental” que urge resolver. Fue escenario de incendios recurrentes y de protestas de los barrios lindantes por la contaminación que genera. Los concejales se hicieron eco y hace un año y medio aprobaron por unanimidad una ordenanza que obliga a cerrarlo, hasta hoy incumplida.

El intendente tiene toda su apuesta concentrada en los pliegos para la licitación, que están en plena elaboración, y que piensa enviar al Deliberante “en no más de quince días”. Dijo que la compulsa tendrá competencia asegurada porque al “menos seis o siete empresas que no son de Bariloche” le manifestaron interés en ingresar en el negocio de la basura en Bariloche.

Sin dar detalles del pliego, dijo que preparan una redacción abierta, para escuchar ofertas variadas desde lo técnico y lo económico, con distintas tecnologías, que podrían garantizar desde el acondicionamiento de la basura en el predio actual, con los debidos cuidados ambientales, hasta la recuperación y el reciclado.

El basural recibe un mínimo de 150 toneladas diarias y es fuente de conflictos permanentes, y de quejas de los barrios vecinos. Foto: Chino Leiva

“Vamos a hacer lo que nunca se hizo, y con transparencia”, prometió el intendente. Admitió que el costo económico para el municipio es una de las cuestiones a evaluar. La industria de la basura es un negocio floreciente y no existen soluciones baratas en materia ambiental.

La empresa Rowing ingresó al basural en octubre de 2022 y hoy trabaja sin contrato. Tiene en servicio una topadora, una retroexcavadora y dos camiones, además de ocho empleados. La última resolución que les firmó Gennuso en junio de 2023 les asegura por ese servicio un pago de 97.192 dólares por mes. Casi 1.200.000 por año.

Ordenamiento y muro perimetral

El subsecretario de Gestión de Residuos, Gastón Muñiz, dijo que el vertedero recibe un promedio de 150 toneladas diarias de basura, con un considerable aumento en las temporadas turísticas. El recupero y venta de los materiales aptos para la separación está a cargo de una cooperativa, que “no tenía máquinas, pero ahora sí, porque fueron reparadas” desde el recambio de gobierno.

Señaló que con esos cambios lograron pasar de dos camiones por mes a cuatro camiones completos de material recuperado para la venta. Sin embargo, esos volúmenes son ínfimos respecto del total.

Muñiz dijo que hay varias ideas que incorporarán al pliego y que mejorarán la operatoria del basural. Una de ellas es terminar con los alambrados que se roban una y otra vez y construir un muro en todo el perímetro para garantizar el cierre efectivo. Señaló que la municipalidad asegurará el material producido por su propia bloquera y la futura contratista deberá aportar la mano de obra.

También dijo que eliminarán la chatarrera que existe hoy en el ingreso del predio (ya lo hicieron en gran parte, aseguró), porque “no se permitirá ningún negocio paralelo dentro del vertedero”. El proyecto incluye trasladar el ingreso y control al punto de acceso sobre la ruta 40 y sacarlo del actual emplazamiento, que está en el medio del predio.

Otra de las ideas es concentrar allí toda la operatoria de los camiones recolectores, equipamiento para el lavado, y espacio de trabajo y descanso del personal a cargo de ese servicio, que hoy funciona en el corralón, en el centro de la ciudad.

Sobre la continuidad provisoria de Rowing, Muñiz reconoció que no es algo que esté asegurado, pero en el caso de que se retire el municipio tiene “un plan B”, para gestionar el vertedero con recursos propios.

El acopio de residuos en Bariloche seguirá en el mismo lugar del vertedero actual pero buscan un sitio regional para la disposición final. Foto: Chino Leiva

“Antes hubiera sido imposible, pero hoy la municipalidad incorporó maquinaria, la semana que la semana que viene estarán operativas tres nuevas motoniveladoras, y hay una topadora que está en reparación y también se podría sumar”, afirmó.

Según Muñiz, los pliegos están en plena revisión técnica y el objetivo será que “se deje de enterrar” la basura en el emplazamiento actual y dejarlo como un centro de separación. “Lo ideal sería que ingrese una empresa que gestione todo, incluido el reciclado”, dijo el subsecretario.

Señaló que al municipio llegan opciones todo el tiempo y será necesario evaluar bien, “porque hay desde empresas que proponen la crianza de algas hasta la generación de energía”, con la basura como insumo. “No vamos a imponer nada, dejaremos que el Concejo lo vea”, sostuvo.

Hoy el municipio tiene 32 empleados asignados en forma permanente en el vertedero, además del personal de Rowing, Sobre el cierre con un muro y otras mejoras Muñiz no fue modesto: “serían cambios importantes, llevará un tiempo, pero si en 40 años no se hizo casi nada, si nosotros en cuatro años podemos dejar eso, no estaría mal”.

También se refirió al ingreso permanente de personas de toda edad que buscan entre la basura alimentos o algo para vender. Admitió que se trata de un emergente de “la situación social”, muy difícil de manejar y resolver. Pero aseguró que “no vive gente en el lugar, como alguna vez han dicho”.

La mirada hacia el este

Tal como en la gestión anterior, la expectativa de una solución definitiva está puesta en la creación de un basurero regional, que concentre los residuos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu y posiblemente otras localidades del oeste provincial.

El emplazamiento sería en zona de estepa, a una distancia de entre 20 y 40 kilómetros, donde existen terrenos aptos y los índices de precipitación son más propicios que en la cordillera.

En cualquier caso, el 90% del material que se deposite allí será generado en esta ciudad y por eso la logística de transporte es un tema clave a resolver. En algún momento se habló de aprovechar el tren. La principal preocupación es que -buenas intenciones al margen- los meses pasan y no hay un lugar definido. Recién cumplido ese paso deberán realizarse estudios de factibilidad, que llevarán tiempo. Cortés dijo que “es un tema de la provincia”. Aceptó que no será fácil ni inmediato porque “hay que comprar la tierra”, antes de asegurar la infraestructura, lo que demandará importantes inversiones.

Un amplio debate y una ordenanza ignorada

Si en algo coinciden el gobierno anterior de Gennuso y el de Cortés, asumido hace casi seis meses, es en incumplir sin mayores explicaciones la ordenanza aprobada por unanimidad en diciembre de 2022 que fijó un plazo limite para el cierre y remediación del actual vertedero, vencido ya el último 4 de diciembre.

La concejal que lo impulsó, Julieta Wallace, reconoció que está vigente y que nadie propuso su prórroga o derogación, como correspondería si la consideran inviable.

Señaló que no es la única normativa violentada, ya que también existe una ley provincial que prohíbe los basurales a cielo abierto en zonas urbanas, como el que existe en Bariloche.

“Se pasan la pelota y no vemos ningún avance”, observó Wallace. Dijo que en estos días elabora con su equipo un informe sobre la gestión de los residuos en la ciudad y la situación actual del vertedero, que espera aportar cuando se evalúe la licitación que pretende Cortés.

Dio que “no hay un trabajo profesional atrás de lo que está haciendo Rowing, es solo un alquiler de máquinas”. Según la concejal, antes de definir la operatividad a futuro “tienen que decidir qué quieren hacer con la ordenanza 3.349/22” y dijo que existen “muchas herramientas administrativas y legales” para exigir su cumplimiento.

También cuestionó la falta de avances con el vertedero regional. “Aunque falte definir el lugar, a esta altura los acuerdos interjurisdiccionales con los municipios vecinos ya deberían estar. Pero no hay nada”, acusó.