Tarta cremosa de melocotón y galletas: un postre fácil, fresco, delicioso y sin horno
Una combinación irresistible de base crocante de galletas, crema suave y el sabor dulce del melocotón, en una tarta fresca y fácil de preparar.
Una base crocante de galletas, una crema suave y el toque dulce y frutal del melocotón se combinan en esta tarta que no necesita complicaciones. Es ideal para preparar con anticipación y servir bien fría.
Ingredientes
Para la base
- 200 g de galletas dulces
- 90 g de manteca derretida
Para el relleno
- 400 g de melocotones en almíbar, escurridos
- 400 g de queso crema
- 200 ml de crema de leche
- 80 g de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 7 g de gelatina sin sabor
- 35 ml de agua
Para decorar
- 1 o 2 melocotones en gajos
- Galletas trituradas, opcional
Preparación
- Preparar la base. Triturar las galletas hasta obtener una textura similar a la arena. Mezclarlas con la manteca derretida y distribuir la preparación en la base de un molde desmontable de unos 20 cm. Presionar bien y llevar a la heladera durante 20 minutos.
- Hacer la crema. Batir el queso crema junto con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Incorporar la crema de leche y continuar batiendo hasta obtener una preparación cremosa y firme.
- Agregar el melocotón. Reservar algunos gajos para la decoración y procesar el resto. Incorporar el puré de melocotón a la crema con movimientos suaves.
- Incorporar la gelatina. Hidratar la gelatina sin sabor con el agua y dejar reposar unos minutos. Luego calentarla suavemente hasta disolverla, sin que llegue a hervir. Agregarla a la preparación y mezclar bien.
- Armar la tarta. Volcar la crema sobre la base de galletas y alisar la superficie. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas, o hasta que quede bien firme.
- Decorar y servir. Desmoldar con cuidado y terminar con los gajos de melocotón reservados. Si se desea, agregar algunas galletas trituradas por encima.
Un secreto para que quede perfecta
Para lograr una textura bien cremosa pero firme, lo ideal es dejarla reposar toda la noche en la heladera. Si se utilizan melocotones en almíbar, hay que escurrirlos muy bien antes de incorporarlos a la preparación.
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