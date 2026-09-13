Tarta cremosa de melocotón y galletas: un postre fácil, fresco, delicioso y sin horno

Una base crocante de galletas, una crema suave y el toque dulce y frutal del melocotón se combinan en esta tarta que no necesita complicaciones. Es ideal para preparar con anticipación y servir bien fría.

Ingredientes

Para la base

200 g de galletas dulces

90 g de manteca derretida

Para el relleno

400 g de melocotones en almíbar, escurridos

400 g de queso crema

200 ml de crema de leche

80 g de azúcar impalpable

1 cucharadita de esencia de vainilla

7 g de gelatina sin sabor

35 ml de agua

Para decorar

1 o 2 melocotones en gajos

Galletas trituradas, opcional

Preparación

Preparar la base. Triturar las galletas hasta obtener una textura similar a la arena. Mezclarlas con la manteca derretida y distribuir la preparación en la base de un molde desmontable de unos 20 cm. Presionar bien y llevar a la heladera durante 20 minutos. Hacer la crema. Batir el queso crema junto con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla. Incorporar la crema de leche y continuar batiendo hasta obtener una preparación cremosa y firme. Agregar el melocotón. Reservar algunos gajos para la decoración y procesar el resto. Incorporar el puré de melocotón a la crema con movimientos suaves. Incorporar la gelatina. Hidratar la gelatina sin sabor con el agua y dejar reposar unos minutos. Luego calentarla suavemente hasta disolverla, sin que llegue a hervir. Agregarla a la preparación y mezclar bien. Armar la tarta. Volcar la crema sobre la base de galletas y alisar la superficie. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas, o hasta que quede bien firme. Decorar y servir. Desmoldar con cuidado y terminar con los gajos de melocotón reservados. Si se desea, agregar algunas galletas trituradas por encima.

Un secreto para que quede perfecta

Para lograr una textura bien cremosa pero firme, lo ideal es dejarla reposar toda la noche en la heladera. Si se utilizan melocotones en almíbar, hay que escurrirlos muy bien antes de incorporarlos a la preparación.