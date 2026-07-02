Las pantallas publicitarias led tienen regulación en Neuquén y pagarán un canon

Por unanimidad, los concejales aprobaron el marco regulatorio para la cartelería publicitaria led en la ciudad, establecieron condicionamientos respecto a su funcionamiento en los techos y frentes de altura y fijaron un canon de pago.

La medida se aprobó pasadas las 14,30 en la sesión de hoy, luego de que se votó también por la totalidad de los concejales, una nueva prórroga para los taxistas, remisseros y autos de plataformas con dificultades para la renovación de unidades.

La normativa actual plantea 7 y 8 años de antigüedad máxima de las unidades para los autos de alquiler en las tres modalidades. Como el año pasado se había autorizado una extensión, luego de diferentes reuniones de «discusión madura», según aseguró el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzni, se decidió extender los beneficios.

La regulación de las pantallas buscará eliminar la contaminación visual, se estableció un canon anual por metro cuadrado (foto Emiliano Ortiz)

Se les autorizó a los conductores y licenciatarios de vehículos 2016 un plazo hasta el 31 de julio de 2027 para llevar a cabo el cambio por una unidad más nueva para prestar servicio, mientras que los modelos 2017 y 2018 tendrán hasta diciembre de 2027 para regularizar también su situación.

El proyecto del municipio sobre la regulación de las pantallas led, fue votado hoy en la última sesión de este primer semestre en el Deliberante. Si las pantallas no cumplen con las limitantes técnicas (distracción o encandilamiento) para evitar la perturbación del tránsito y de los frentistas, serán multadas y hasta clausurado su uso.

Las pantallas deberán cumplir con especificidades técnicas que impidan la perturbación de conductores y molestias a los frentistas (foto Emiliano Ortiz)

Si además constituye un contaminante visual el lugar donde está dispuesta, podrán ser multado quien usa el cartel y el propietario que habilita el lugar. No hubo un detalle de cuántas pantallas comerciales led están instaladas en la ciudad. La mayoría fueron instaladas en el microcentro y en los corredores viales de mayor envergadura. Se busca evitar la contaminación visual.

El proyecto estuvo en la comisión de Obras Públicas y en la de Hacienda, donde se fijó un canon anual de 84.000 pesos por metro cuadrado de pantalla.

Personalidades del periodismo fueron destacadas por su trayectoria y profesionalismo

La periodista del Diario RÍO NEGRO, Rosana Rins, la locutora de Canal 7,LU5, AM550, Carmen San Martín y el conductor radial de las mañanas Francisco «Pancho» Casado (Lu5, AM550 y Cumbre) fueron reconocidas como vecinas destacadas y vecino destacado de la ciudad.

La periodista del diario Río Negro, Rosana Rins, fue reconocida por su labor profesional y humanidad en la práctica del periodismo (foto Emiliano Ortiz)

El reconocimiento contó con la presencia de sus familiares y amistades en la sesión de hoy, con votación unánime tras la propuesta de la concejala Laura Pérez (Comunidad).

«Fueron tres reconocimientos diferentes, con perfiles distintos: en el caso de Rosana que es periodista hace más de 20 años de las áreas de Cultura y Sociedad del diario RIO NEGRO, ha sostenido una escritura presente, digna y responsable en casos que no aparecen en los medios de comunicación: propone una mirada sobre los referentes de la cultura y a su vez espejos del alma en aquellas historias más duras», describió.

Rosana Rins, Carmen San Martín y "Pancho" Casado vecinas y vecino destacado por su trayectoria y profesionalismo en la comunicación de la ciudad

Durante el homenaje, se hizo un breve repaso de crónicas con historias de ayer y hoy de Neuquén capital, de artistas y espacios identitarios de la ciudad y su gente

La concejala de Comunidad referenció a Carmen San Martín, como «la voz de Neuquén» sostenida con dulzura, calidad y profesionalismo, en tanto ponderó la trayectoria de Francisco «Pancho» Casado «desde las noticias, la voz del oyente y un perfil que ha sostenido a lo largo de más de 40 años» fue destacado por Laura Pérez y las intervenciones de los concejales Sguazzini, José Luis Artaza y Joaquín Eguía (Fuerza Libertaria).