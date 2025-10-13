Renuncia en el Deliberante de Neuquén: un concejal deja su banca y confirmaron a su reemplazante

Una banca del Concejo Deliberante de Neuquén cambiará de nombres. Es la que ocupa José Luis Benegas, concejal del Frente de Izquierda (FIT- Unidad), quien ya confirmó que dejará el cargo y será reemplazado por Federico Sánchez.

La decisión responde al sistema de rotación de bancas que, desde su conformación, realiza el espacio en los diferentes cuerpos legislativos en los que tiene representación.

Según se explicó a Diario RÍO NEGRO, el pedido de renuncia ingresó la semana pasada a la comisión de Legislación General y fue incorporada en la sesión del último jueves.

La presentación volverá una vez más a la instancia de comisión, dónde se analizará la documentación presentada para efectivizar el cambio.

Finalmente, en una sesión especial convocada para el 6 de noviembre, se materializará la renuncia y se procederá a la asunción del nuevo edil.

Un nuevo concejal en el Deliberante de Neuquén: un historial con cambios recientes

Benegas, militante de Izquierda Socialista, había asumido la concejalía el año pasado en reemplazo de Esteban Martine. Ahora le dejará su lugar a Federico Sánchez, del Partido Obrero.

Foto: gentileza Concejo Deliberante.

A mediados de año ya había existido un cabio en la composición del Concejo. Patricia Otton, quien era concejala del Frente de Izquierda (FIT – Unidad), dejó su banca a Julieta Katcoff, también como parte del sistema de rotación.

Ese esquema, se argumentó, tiene por objetivo darle representatividad a todos los sectores que integran alianza de izquierda, que también participará en las elecciones legislativas del 26 de octubre en Neuquén.