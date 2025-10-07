El nuevo ingreso norte a Neuquén llegó al Deliberante: un privado cederá casi 800 metros cuadrados

El Concejo Deliberante de Neuquén discutirá desde este martes el acuerdo entre un privado y la municipalidad para la cesión de un terreno de casi 800 metros cuadrados y abrir allí un nuevo ingreso a la ciudad desde la Ruta 7 o actual avenida Alfonsín, la denominación oficial de su recorrido por la capital provincial.

El convenio, que fue adelantado semanas atrás por la secretaría de Infraestructura a Diario RÍO NEGRO, ingresó a la comisión de Obras Públicas y podría tener despacho hoy mismo si existe acuerdo entre sus integrantes.

Atilio Sguazzini, secretario de esa comisión y concejal del MPN, explicó que el proyecto remitido por la municipalidad es por un terreno de unos 800 metros cuadrados que, cedido, permitirá abrir una nueva vía de acceso hacia la ciudad.

El lote se ubica a la vera de la avenida Alfonsín, al sur de la torre que YPF está construyendo en el sector. El objetivo es que, a través de él, se pueda llegar hasta la calle Jujuy o Los Barrancos.

La calle a realizar tendrá una extensión de 60 metros de largo y 15 de ancho, y estará en la franja sur del predio en cuestión.

Más cambios en el acceso norte a Neuquén por la Ruta 7

El concejal del bloque oficialista recordó que el convenio forma parte del plan integral que anunció la gestión de Gaido para modificar el principal ingreso a la capital por el norte.

Además de la conexión a la calle Jujuy, los automovilistas que arriben por Alfonsín o Ruta 7 tendrán la posibilidad de llegar al centro por la avenida 9 de Julio, que quedaría conecta por un puente y pasaría a correr en sentido sur. La calle Salta, en tanto, cambiaría a mano única, en dirección norte.

Sguazzini explicó que el acuerdo, que todavía debe obtener despacho, establecerá una compensación urbana para el propietario del terreno.

La porción de tierras que cederá se ubica a unos 100 metros del actual semáforo de la avenida del Trabajador y su porción norte ya fue reservada para un nuevo desarrollo inmobiliario de altura.

De obtener despacho, el proyecto de ordenanza quedaría en condiciones de votarse en la sesión del jueves, que también tendrá otros temas en agenda.

El Deliberante tiene previsto realizar seis sesiones ordinarias antes de fin de año, dos este mes, dos en noviembre y otro par en diciembre.