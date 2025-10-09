Neuquén tendrá un nuevo ingreso por el norte: aprobaron el acuerdo para que un privado ceda tierras

El acuerdo entre la Municipalidad de Neuquén y el propietario de un terreno para abrir una nueva calle en el principal acceso norte que tiene la ciudad fue aprobado hoy en el Concejo Deliberante de forma unánime.

El proyecto fue votado sobre tablas, luego de recibir acompañamiento de todos los integrantes de la comisión de Obras Públicas, donde se acordó su incorporación a la sesión de este jueves.

Se trata de la fracción de un lote privado de unos 800 metros cuadrados ubicados a la vera de la avenida Alfonsín, cerca de la intersección entre esa calle, avenida del Trabajador y Salta.

A partir de la cesión, el municipio abrirá allí una nueva traza, que unirá directamente Alfonsín o exRuta 7 con las calles Jujuy y Los Barrancos. Tendrá unos 60 metros de largo y unos 15 de ancho, aproximadamente.

Las obras previstas para el ingreso norte de Neuquén

La iniciativa forma parte del programa integral del Ejecutivo capitalino para reformar el acceso norte a la ciudad.

Según informó en su momento la secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano que conduce Alejandro Nicola, también está previsto construir un puente para conectar avenida Alfonsín y la diagonal 9 de Julio, que pasará a ser de bajada.

De esta manera, los automovilistas que arriben desde el norte tendrán dos desvíos para tomar: uno hacia la derecha en dirección a Jujuy y otro hacia la izquierda en dirección a 9 de Julio.

La calle Salta, en tanto, pasará por debajo del mencionado puente y correrá únicamente en sentido sur-norte, como una nueva vía de salida desde el casco céntrico de Neuquén.

El propietario de las tierras donde se abrirá la nueva calle recibirá una «compensación urbana». El valor de ese convenio «se va a tramitar ahora que tenemos la ordenanza aprobada«, explicaron a Diario RÍO NEGRO fuentes del Concejo Deliberante.

Durante el tratamiento en el recinto, el único concejal que tomó la palabra fue Atilio Sguazzinni, del MPN.

El edil defendió el acuerdo convenido por la municipalidad y el privado, y recordó las complicaciones que han surgido por el actual esquema de circulación. Puntualmente, citó algunos siniestros viales, como el que protagonizó hace unos meses un camión que se quedó sin frenos y siguió de largo por la calle Salta.