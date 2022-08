San Martín de los Andes subió el boleto a 119,90 y tiene nuevo contrato por el transporte

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó ayer la continuidad por 5 años de la empresa Expreso Colonia SA como concesionaria del transporte urbano, que se benefició con una contratación directa, luego de un accidentado proceso que incluyó dos licitaciones fracasadas.

En la misma sesión los concejales sancionaron por mayoría otras dos ordenanzas que fijan la nueva tarifa del servicio en 119,9 pesos y que reconocen una deuda histórica con la empresa prestadora por 175 millones de pesos, originada en atrasos tarifarios acumulados durante el contrato anterior.

El dato saliente del nuevo convenio con Expreso Los Andes es que la empresa cobrará una remuneración fija mensual por kilómetro recorrido. Esa obligación será asumida por el municipio, que actuará como agente recaudador de la venta de pasajes y de los subsidios asignados al transporte por la provincia y la Nación. Existen proyectos para ampliar el aporte municipal a ese fondo, por ejemplo con una parte de lo que se recaude a futuro con el sistema de estacionamiento medido, pero esa ordenanza todavía en evaluación.

El amparo legal que encontraron los concejales para otorgar la concesión directa fue la declaración de la “emergencia en el servicio de transporte urbano”, ya que de otro modo hubieran violado la Carta Orgánica, que impide firmar ese tipo de contratos sin previa licitación.

De ahora en más cualquier desfase entre ingresos y egresos del sistema recaerá sobre el municipio, una nueva modalidad que fue propuesta por la Expreso Colonia SA como condición para seguir.

El contrato prorrogado vencía el 31 de agosto, de modo que los concejales debieron evaluar y resolver bajo presión, y a riesgo de que la ciudad se quede sin transporte, como reconoció el presidente del Deliberante, Sergio Winkelman.

El cálculo inicial determina que el municipio deberá pagarle a la empresa unos 36,7 millones de pesos, resultantes del precio fijado por kilómetro (375 pesos) y el recorrido total sumado de las distintas líneas. Hoy son 98.000 kilómetros por mes, pero podrían crecer si se incorporan nuevos barrios y frecuencias.

La remuneración por kilómetro se actualizará cada cuatro meses, según establece la ordenanza, en función de tres indicadores: el índice de precios al consumidor, el precio del combustible y la evolución de los salarios.

“El desafío es que los servicios y líneas que se implementen sean eficientes y tengan un número acorde de pasajeros”, dijo Winkelman.

La recaudación municipal con el boleto actualizado podría llegar a 23,8 millones mensuales si se mantiene el actual número de pasajeros, aunque podría haber una merma con el aumento. Según datos de julio, usan el servicio alrededor de 200 mil personas por mes, un número que está lejos de los 300 mil que llegaron a ser antes de la pandemia.

La nueva tarifa de 119,9 pesos quedó entre las más altas del país y representa un aumento del 47,6% en relación a los valores vigentes hoy, que no se modifican desde noviembre de 2021. Para su entrada en vigencia habrá que esperar las adecuaciones del sistema SUBE, que demorarán un mes.

Votaciones divididas en el boleto

La ordenanza que autorizó la firma del contrato con la prestadora fue aprobado por unanimidad. Pero la tarifa y el reconocimiento de deuda salieron solo con los votos del MPN y de Juntos para el Cambio. En ambos casos los cuatro concejales del Frente de Todos votaron en contra.

El debate no estuvo exento de cruces políticos. Ante las críticas opositoras, Winkelman dijo que la inflación no es culpa del gobierno municipal. “El aumento incesante de todo que tiene que ver con los insumos que utiliza una emrpesa de transporte no es por voluntad de un Ejecutivo, sino por inoperancia de gobiernos nacionales, que a lo largo de muchos años no lograron domar la inflación”, sostuvo.

El reconocimiento de la millonaria deuda con Expreso Colonia fue condición inevitable para cerrar el nuevo acuerdo. El monto de 175 millones fue establecido con fecha de corte en febrero pasado y ahora el intendente Carlos Saloniti tendrá 90 días para proponer una fórmula de pago, e incorporar la partida correspondiente en el presupuesto 2023.

El intendente había señalado antes de la sesión que el acuerdo con pago por kilómetro y la responsabilidad recaudatoria a cargo del municipio era la única salida. Dijo que el transporte está en crisis en todo el país y la salida encontrada no tiene muchos antecedentes, “salvo una experiencia en Mendoza”.